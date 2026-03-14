ইরান যুদ্ধ বন্ধে আলোচনার প্রচেষ্টা প্রত্যাখ্যান করেছেন ট্রাম্প

দুই সপ্তাহের বেশি সময় আগে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের ব্যাপক বিমান হামলার মধ্য দিয়ে ইরান যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধ অবসানে কূটনৈতিক আলোচনা শুরুর জন্য মধ্যপ্রাচ্যের মার্কিন মিত্রদেশগুলো চেষ্টা চালিয়ে আসছিল। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন সেই প্রচেষ্টা প্রত্যাখ্যান করেছে। সংশ্লিষ্ট তিনটি সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।
অন্যদিকে ইরানও যুদ্ধবিরতির সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়েছে। ইরানের দুজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা রয়টার্সকে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত কোনো যুদ্ধবিরতি হবে না। তাঁরা আরও জানান, বেশ কয়েকটি দেশ এই সংঘাত অবসানে মধ্যস্থতার চেষ্টা করছিল।
ওয়াশিংটন ও তেহরানের এই অনাগ্রহ ইঙ্গিত দিচ্ছে যে উভয় পক্ষই দীর্ঘমেয়াদি সংঘাতের দিকে এগোচ্ছে। অথচ এই যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার কারণে বেসামরিক মানুষের প্রাণহানি ঘটছে। হরমুজ প্রণালি বন্ধ করে দেওয়ায় বিশ্ববাজারে তেলের দামও লাফিয়ে বাড়ছে।
গত শুক্রবার দিবাগত রাতে ইরানের প্রধান তেল রপ্তানি কেন্দ্র খারগ দ্বীপে যুক্তরাষ্ট্র ব্যাপক হামলা চালিয়েছে। এই হামলা প্রমাণ করে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাঁর সামরিক অভিযান এগিয়ে নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।
ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা মোজতবা খামেনি হরমুজ প্রণালি বন্ধ রাখার অঙ্গীকার করেছেন। একই সঙ্গে তিনি প্রতিবেশী দেশগুলোতে মার্কিন সামরিক অবস্থানে হামলা বাড়ানোর হুমকিও দিয়েছেন।
এই যুদ্ধে এখন পর্যন্ত দুই হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছে, যাদের বেশির ভাগই ইরানের। হরমুজ প্রণালিতে জাহাজ চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিশ্বজুড়ে জ্বালানি তেল সরবরাহে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় সংকট তৈরি হয়েছে। বিশ্বের মোট জ্বালানি তেলের এক–পঞ্চমাংশই এই প্রণালি দিয়ে পরিবহন করা হয়।