ফিলিস্তিনের অধিকৃত পশ্চিম তীরের কয়েকটি গ্রামে গতকাল রোববার ভোরে হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলের সশস্ত্র অবৈধ বসতি স্থাপনকারীরা। তারা সেখানে গাড়িতে আগুন দিয়েছে, দেয়ালে বর্ণবাদী স্লোগান লিখে রেখেছে বলে জানান স্থানীয় বাসিন্দারা।
এ হামলাকে ‘ইহুদি সন্ত্রাসবাদ’ বলে মন্তব্য করেছেন ইসরায়েলে নতুন জোট সরকার গঠনের দায়িত্ব পাওয়া নেতা গাদি আইজেনকট।
আইজেনকট বলেন, মানুষের ঘরবাড়ি ও গাড়িতে আগুন দেওয়ার মধ্য দিয়ে আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা নষ্ট করা, মানুষের জীবন ঝুঁকিতে ফেলা এবং ইসরায়েলের জাতীয় নিরাপত্তা ও বৈদেশিক সম্পর্কের মারাত্মক ক্ষতি করা হচ্ছে।
ইসরায়েলি এই নেতার অভিযোগ, বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর মন্ত্রিসভার কট্টর ডানপন্থী দুই সদস্য বেজালেল স্মোট্রিচ ও ইতামার বেন-গভিরের নীতি পশ্চিম তীরকে নৈরাজ্যের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গেছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এই সংকট মোকাবিলায় কিছুই করেনি।
তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধান বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এখনো বিষয়টি নিয়ে কোনো মন্তব্য করেননি। পররাষ্ট্রমন্ত্রী গিদিওন সার ‘মুষ্টিমেয় চরমপন্থীর’ হামলার সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, এসব কর্মকাণ্ড ইসরায়েলের মূল্যবোধের পরিপন্থী। সহিংসতা দমনে আইন প্রয়োগ করতে কর্তৃপক্ষ বদ্ধপরিকর।
রয়টার্সের সাংবাদিক রামাল্লার কাছে কয়েকটি গ্রামে ফিলিস্তিনিদের পুড়ে যাওয়া গাড়ি দেখেছেন। সেখানকার দেয়ালে ‘প্রতিশোধ’ ও ‘আরবদের মৃত্যু হোক’ লেখা রয়েছে। হামলার দায় তাৎক্ষণিকভাবে কেউ স্বীকার করেনি। হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি।
গাজা উপত্যকায় ২০২৩ সালে ফিলিস্তিনিদের সশস্ত্র সংগঠন হামাসের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক হামলা চালায় ইসরায়েল। এর পর থেকে পশ্চিম তীরেও সহিংসতা বেড়েছে। এসব হামলা সেই ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ উদাহরণ।
অক্টোবরের শেষের দিকে ইসরায়েলের পার্লামেন্ট নেসেটের নির্বাচন হয়েছে। এ নির্বাচনে কোনো দল কিংবা জোট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। ফলে জোট সরকার গড়তে হবে। ইসরায়েলের প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে সেই দায়িত্ব পেয়েছেন আইজেনকট। তবে এ কাজ তাঁর পক্ষে বেশ কঠিন হতে পারে।
জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা ও বিশ্বের অধিকাংশ দেশ পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি বসতিগুলোকে অবৈধ মনে করে। এসব বসতির কারণে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা আরও ক্ষীণ হচ্ছে। ইসরায়েল এমন অবস্থানের বিরোধিতা করেছে।
ইসরায়েলি পুলিশ জানিয়েছে, তারা এসব হামলার তদন্ত শুরু করেছে। সেনাবাহিনীও সহিংসতার নিন্দা জানিয়েছে। গাড়িতে আগুন দেওয়া ও দেয়াললিখনের খবর এবং ভিডিও পাওয়ার পর দেইর আস সুদান, দেইর আবু মাশআল, কাফর মালিক ও আত তুয়ানি এলাকায় সেনা ও পুলিশ পাঠানো হয়েছে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে কট্টর ইহুদিবাদী নেতা ইতামার বেন-গভির বলেছেন, আইজেনকটের এ নিন্দা সম্ভাব্য নতুন জোট সরকারে যোগ দিতে পারে—এমন আরব দলগুলোর কাছে তাঁর নীতি বিসর্জন দেওয়ার শামিল।
আরেক কট্টর ইহুদিবাদী নেতা বেজালেল স্মোট্রিচ অধিকৃত পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি বসতি সম্প্রসারণের পক্ষে। তিনি পুরো পশ্চিম তীরকে ইসরায়েলের ভূখণ্ড হিসেবে অধিভুক্ত করতে চান।
ইসরায়েলের পার্লামেন্টের বৃহত্তম আরব দল জয়েন্ট লিস্টের প্রধান ইউসেফ জাবারিন বলেন, দখলদারি আরও গভীর হওয়া এবং সরকারের নীতির সরাসরি ফল এসব হামলা। তাঁর অভিযোগ, ইতামার বেন-গভির আর বেজালেল স্মোট্রিচের উৎসাহে ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে সহিংসতা এখন নিত্যদিনের ঘটনায় পরিণত হয়েছে।