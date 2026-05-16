শনাক্ত হওয়ার পর হামাসের সামরিক শাখার প্রধান ইজ্জ আল-দিন আল-হাদ্দাদের মরদেহ বহন করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। গাজা নগরী, গাজা; ১৬ মে ২০২৬
মধ্যপ্রাচ্য

গাজায় হামাসের সামরিক প্রধানকে হত্যার দাবি ইসরায়েলের

আল–জাজিরা

ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের সামরিক শাখার প্রধান ইজ্জ আল-দিন আল-হাদ্দাদকে হত্যা করা হয়েছে বলে দাবি করেছে ইসরায়েলের সেনাবাহিনী।

বার্তা আদান–প্রদানের অ্যাপ টেলিগ্রামে দেওয়া এক বিবৃতিতে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী জানিয়েছে, গতকাল শুক্রবার গাজা সিটিতে চালানো এক হামলায় হাদ্দাদ নিহত হন।

তবে হামাসের পক্ষ থেকে হাদ্দাদের নিহত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়নি।

এদিকে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে আজ শনিবার ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা ওয়াফা জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় গাজা উপত্যকার হাসপাতালগুলোতে ১৩ জনের মরদেহ আনা হয়েছে। ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় তাঁরা নিহত হয়েছেন। একজন আগে আঘাত পেয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। এ ছাড়া এই সময়ে আরও ৫৭ জন আহত হয়েছেন।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানায়, গত বছরের ১১ অক্টোবর যুদ্ধবিরতি শুরু হওয়ার পর থেকে গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় নিহতের সংখ্যা ৮৭০ জনে দাঁড়িয়েছে। আহত হয়েছেন ২ হাজার ৫৪৩ জন। এই সময়ের মধ্যে ৭৭১টি মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

চিকিৎসা কর্মকর্তারা বলছেন, এখনো হামলায় নিহত অনেকের মরদেহ ধ্বংসস্তূপের নিচে এবং সড়কে পড়ে আছে। অ্যাম্বুলেন্স ও উদ্ধারকারী দলগুলো তাঁদের কাছে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে অব্যাহত বাধার সম্মুখীন হচ্ছে।

