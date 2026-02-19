ইরানের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রব্যবস্থায় হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে ইসরায়েল: ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম

ইরানের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রব্যবস্থায় হামলার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে সম্ভাব্য ‘সবুজ সংকেত’ পাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে ইসরায়েল।
গতকাল বুধবার রাতে ইসরায়েলের সরকারি সম্প্রচারমাধ্যম ‘কান’(কেএএন)-এর বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে তুর্কি বার্তা সংস্থা আনাদোলু।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানে হামলার নির্দেশ দেবেন কি না, তা নিয়ে ব্যাপক আলোচনার মধ্যেই ইরানের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রব্যবস্থায় ইসরায়েলের হামলার এ সম্ভাবনার বিষয়টি সামনে এল।
এদিকে ইসরায়েলি দৈনিক হারেৎজ জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় ইসরায়েলি নিরাপত্তা বাহিনীর মূল্যায়নে দেখা গেছে, ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যে সাম্প্রতিক আলোচনার পর ইরানে মার্কিন হামলার আশঙ্কা আগের চেয়ে বেড়ে গেছে।