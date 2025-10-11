গাজা থেকে ইসরায়েলি জিম্মিদের সোমবার মুক্তি দেওয়া হবে: ট্রাম্প

গাজায় হামাস ও অন্যান্য সশস্ত্র গোষ্ঠীর হাতে জিম্মি ইসরায়েলি নাগরিকেরা আগামী সোমবার ঘরে ফিরবেন বলে জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় স্বাক্ষরিত যুদ্ধবিরতি চুক্তির অংশ হিসেবে ওই দিন ২০ জন জীবিত ও ২৮ জন মৃত জিম্মির দেহ হস্তান্তর করা হবে।
ডোনাল্ড ট্রাম্প গতকাল শুক্রবার রাতে হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের বলেন, সোমবার গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন। কারণ, এ দিন হামাস ৪৮ জন ইসরায়েলি জিম্মিকে (জীবিত ও মৃত) মুক্তি দেবে। বিনিময়ে ইসরায়েলি কারাগারে বন্দী দুই হাজার ফিলিস্তিনিকে ছেড়ে দেওয়া হবে।
ট্রাম্প বলেন, এখনো কিছু জিম্মির মরদেহ মাটির নিচ থেকে উদ্ধারের কাজ চলছে। গাজায় থাকা জীবিত জিম্মিদের বিষয়ে ট্রাম্প বলেন, ‘তাঁদের এমন কঠিন পরিবেশে রাখা হয়েছে যে খুব কম মানুষই জানে তাঁরা কোথায় আছেন।’
ট্রাম্প আরও বলেন, তিনি এই সপ্তাহান্তে কায়রো যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন। যুক্তরাষ্ট্রে ফেরার আগে তিনি ইসরায়েলি পার্লামেন্ট নেসেটে ভাষণ দেবেন।
গাজা শান্তিচুক্তির শর্ত মেনে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার ৭২ ঘণ্টার মধ্যে সব জিম্মিকে মুক্তি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে হামাস। ইসরায়েল সরকার শুক্রবার ভোরে মন্ত্রিসভায় এ চুক্তির অনুমোদন দেয় এবং দুপুরে এটি কার্যকর হয়। এরপর ইসরায়েলি সেনারা গাজার নির্দিষ্ট এলাকা থেকে সেনা প্রত্যাহার শুরু করে।
চলতি সপ্তাহের শুরুতে সংবাদমাধ্যমের কিছু খবরে বলা হয়েছে, হামাস মৃত জিম্মিদের দেহাবশেষ খুঁজে বের করতে সমস্যায় পড়তে পারে। এমনটি হলে সোমবার পরিকল্পিত বন্দী বিনিময় প্রক্রিয়া জটিলতার মুখে পড়বে।