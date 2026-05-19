যুদ্ধে জীবন দিতে চাওয়া ইরানিদের গণবিয়ে, মেশিনগান নিয়ে হাজির বর–কনে

ইরানে আয়োজন করা হয়েছে গণবিয়ের। জমজমাট আয়োজন। বিয়ের অনুষ্ঠানে বর–কনে? আসলে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত—এমন ইরানিদের নিয়েই আয়োজন করা হয়েছে এই গণবিয়ের। সরকারের পক্ষ থেকে এই বিয়ের আয়োজন করা হয়েছে।
গণবিয়ের আয়োজন করা হয় গতকাল সোমবার রাতে। রাজধানী তেহরানের বিভিন্ন এলাকায় বিয়েতে অংশ নেন শত শত বর–কনে। এর মধ্যে তেহরানে ইমাম হোসেন স্কয়ারেই বিয়ে হয় শতাধিক নারী–পুরুষের। এ অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয় রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে। বলা হচ্ছে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হুমকির মুখে ইরানিদের মনোবল বাড়াতে এই সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
ইরানের গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, সরকারের গণবিয়ের এই কর্মসূচির নাম ‘জানফাদা’। বাংলা করলে এর অর্থ দাঁড়ায় ‘আত্মোৎসর্গ’। এই কর্মসূচিতে যোগ দেওয়া ইরানিরা যুদ্ধে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। যেমন যুক্তরাষ্ট্র বা ইসরায়েল যদি ইরানের কোনো বিদ্যুৎকেন্দ্রে হামলা চালায়, তখন ওই কেন্দ্রের বাইরে মানব ঢাল হয়ে দাঁড়াবেন তাঁরা।
ইরান সরকার বলেছে, লাখ লাখ মানুষ এই কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছেন প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান ও পার্লামেন্টের স্পিকার মোহাম্মদ বাঘের গালিবাফ। আসলে যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই ইরানি কর্তৃপক্ষ এমন কর্মসূচি হাতে নিচ্ছে। প্রায় প্রতিদিনই দেশটিতে বড় বড় সরকারপন্থী সমাবেশ আয়োজন করা হচ্ছে। এর লক্ষ্য—সরকারের প্রতি জনগণের সমর্থন বৃদ্ধি।
গতকাল রাতে ইমাম হোসেন স্কয়ারে বর–কনেরা হাজির হন সামরিক বাহিনীর জিপ গাড়িতে করে। সেগুলোতে লাগানো ছিল মেশিনগান। বিয়ের মঞ্চ ছিল বেলুন দিয়ে সাজানো। কনের পোশাক পরা এক তরুণী পরিচয় প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, ‘নিশ্চিতভাবে দেশ যুদ্ধের মধ্যে রয়েছে। তবে তরুণ–তরুণীদেরও বিয়ের অধিকার রয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত এক বর বলেন, ‘আমরা রাস্তায় থাকা মানুষকে শুভকামনা জানাতে এসেছি।’