ট্রাম্পকে বন্ধুর চিঠি: ইরান যুদ্ধ নিয়ে প্রশ্ন

সংযুক্ত আরব আমিরাতের শীর্ষ ব্যবসায়ী খালাফ আহমদ আল-হাবতুর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ইরান যুদ্ধে উপসাগরীয় অঞ্চলকে জড়ানো নিয়ে খোলাচিঠিতে প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি এ সিদ্ধান্তের ভিত্তি জানতে চেয়েছেন। ফিন্যান্সিয়াল টাইমসের মতে, এই যুদ্ধ হরমুজ প্রণালি বন্ধ করে দিয়েছে, যা তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি ১৫০ ডলার ছাড়িয়ে বিশ্বব্যাপী মন্দাস্ফীতি ডেকে আনতে পারে। কাতার ও সৌদি আরব যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের ২ ট্রিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ সম্পর্ক পুনর্বিবেচনার কথা ভাবছে, যা বৈশ্বিক অর্থনীতিতে বড় ধাক্কা দেবে।