গাজাবাসীর জন্য ২ কোটি পাউন্ড সহায়তা দেবে যুক্তরাজ্য

যুদ্ধবিধ্বস্ত ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকার মানুষের জন্য দুই কোটি পাউন্ড মানবিক সহায়তা দেবে যুক্তরাজ্য। এ অর্থ গাজাবাসীর জন্য সুপেয় পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি পরিষেবায় ব্যয় করা হবে।
ফিলিস্তিনের গাজায় সংঘাত বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ‘শান্তি পরিকল্পনা’ নিয়ে আজ সোমবার মিসরের পর্যটন শহর শারম আল শেখে আলোচনায় বসছেন বিশ্বনেতারা। আলোচনায় যোগ দিতে মিসরে গেছেন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার। সেখানেই সহায়তার বিষয়ে ঘোষণা দিতে পারেন তিনি।
এ অর্থায়ন চলতি বছর ফিলিস্তিনি জনগণের জন্য যুক্তরাজ্য সরকারের দেওয়া ১১ কোটি ৬০ লাখ পাউন্ডের বৃহত্তর সহায়তা প্রতিশ্রুতির অংশ।
‘শান্তি পরিকল্পনার পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য যুক্তরাজ্য পরবর্তী পর্যায়ের আলোচনায় সমর্থন করবে। উভয় পক্ষের মানুষ যাতে নিরাপদে তাঁদের জীবন পুনর্নির্মাণ করতে পারে’—কিয়ার স্টারমার এমনটাই বলতে পারেন বলে আশা করা হচ্ছে।
শারম আল শেখে অনুষ্ঠেয় সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প ও মিসরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসি।
ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁ, তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান, ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি, স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ, ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসসহ ২০টির বেশি দেশের শীর্ষ নেতাদের এ সম্মেলনে যোগ দেওয়ার কথা। জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসও অংশ নিতে পারেন সম্মেলনে।