গাজার ‘শান্তি পর্ষদে’ পাকিস্তানকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ট্রাম্প

ফিলিস্তিনের গাজায় অন্তর্বর্তী প্রশাসনের কার্যক্রম তদারকে গঠিত ‘বোর্ড অব পিস’ বা ‘শান্তি পর্ষদে’ পাকিস্তানকে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আজ রোববার এ কথা জানিয়েছে।
সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র তাহির আন্দরাবি বলেন, ‘গাজার শান্তি পর্ষদে যোগ দেওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণ পেয়েছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী।’
পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র আরও বলেন, ‘জাতিসংঘের প্রস্তাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ফিলিস্তিন সমস্যার একটি স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে গাজায় শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার সঙ্গে পাকিস্তান যুক্ত থাকবে।’
গাজা যুদ্ধ বন্ধে গত বছরের সেপ্টেম্বরে ২০ দফা পরিকল্পনা ঘোষণা করেছিলেন ট্রাম্প। এরই ধারাবাহিকতায় গত ১০ অক্টোবর থেকে গাজায় যুদ্ধবিরতি চুক্তির প্রথম ধাপ কার্যকর হয়। চুক্তির দ্বিতীয় ধাপ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে কয়েক দিন আগে ‘শান্তি পর্ষদ’ গঠনের ঘোষণা দেন ট্রাম্প। ট্রাম্প নিজেকে এ পর্ষদের চেয়ারম্যান ঘোষণা করেন।
শান্তি পর্ষদে যোগ দেওয়ার জন্য বিশ্বের ৬০টি দেশকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। তালিকায় যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ইতালি, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, তুরস্ক, মিসর, আর্জেন্টিনা, ইন্দোনেশিয়া ও মরক্কোর নাম রয়েছে।
গত শুক্রবার শান্তি পর্ষদের সদস্যদের নাম ঘোষণা করে হোয়াইট হাউস। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও, ট্রাম্পের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ, সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার, ট্রাম্পের জামাতা জ্যারেড কুশনার পর্ষদের সদস্য হিসেবে থাকছেন। আরও রয়েছেন মার্কিন ধনকুবের মার্ক রোয়ান, বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট অজয় বাঙ্গা ও ট্রাম্পের উপদেষ্টা রবার্ট গ্যাব্রিয়েল। পর্ষদের মহাপরিচালক করা হয়েছে জাতিসংঘের মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক সাবেক দূত নিকোলাই ম্লাদেনভকে।