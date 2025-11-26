গাজায় নিহতের সংখ্যা ১ লাখের বেশি হতে পারে: জার্মানির শীর্ষ গবেষণাপ্রতিষ্ঠানের তথ্য

ইসরায়েলের নির্বিচার হামলায় ফিলিস্তিনিদের গাজা উপত্যকায় নিহতের সংখ্যা এক লাখের বেশি হতে পারে বলে জানিয়েছে জার্মানির শীর্ষস্থানীয় গবেষণাপ্রতিষ্ঠান ম্যাক্স প্ল্যাংক ইনস্টিটিউট ফর ডেমোগ্রাফিক রিসার্চ (এমপিআইডিআর)। গতকাল মঙ্গলবার এক প্রতিবেদনে এমপিআইডিআর এ তথ্য জানিয়েছে।
এমপিআইডিআর জনসংখ্যাবিষয়ক ইউরোপের দ্বিতীয় বৃহত্তম এবং বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ গবেষণাপ্রতিষ্ঠান।
এমপিআইডিআরের গবেষণায় বলা হয়, ইসরায়েলের হামলায় গাজায় ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে ২০২৪ সালের শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের সরাসরি প্রভাবে ৭৮ হাজার ৩১৮ জন নিহত হয়েছেন। পরবর্তী বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ২০২৫ সালের ৬ অক্টোবর পর্যন্ত গাজায় সংঘাতজনিত নিহতের সংখ্যা সম্ভবত এক লাখ ছাড়িয়ে গেছে।
এমপিআইডিআরের গাজায় নিহতের সংখ্যা ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যানের চেয়ে অনেক বেশি। ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, গাজায় নিহতের সংখ্যা অন্তত ৬৯ হাজার ৭৩৩ জন।
এমপিআইডিআরের গবেষণায় গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, ফিলিস্তিনের অধিকৃত অঞ্চলের ইসরায়েলি মানবাধিকার তথ্যকেন্দ্র (বেতসেলেম), জাতিসংঘের দুটি সংস্থা এবং ফিলিস্তিনের কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে।
এমপিআইডিআরের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইসরায়েলের ধ্বংসযজ্ঞের কারণে গাজার বাসিন্দাদের আয়ুষ্কাল ২০২৩ সালে ৪৪ শতাংশ এবং ২০২৪ সালে ৪৭ শতাংশ কমেছে। ফলে অবরুদ্ধ উপত্যকাটির বাসিন্দাদের জীবনের আয়ু ওই দুই বছর যথাক্রমে কমেছে ৩৪ দশমিক ৪ এবং ৩৬ দশমিক ৪ বছর।
নারী ও শিশু নিহত ৩৩ হাজার
গতকাল ফিলিস্তিনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গত দুই বছরে ইসরায়েলের সর্বাত্মক হামলায় গাজা এবং পশ্চিম তীরে ৩৩ হাজার ফিলিস্তিনি নারী ও শিশু নিহত হয়েছে। এটাকে আধুনিক বিশ্বে নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে ‘সবচেয়ে গুরুতর বৈষম্য ও নিপীড়নের’ ঘটনা বলে বর্ণনা করেছে তারা।
২৫ নভেম্বর নারীর প্রতি সহিংসতা নির্মূলের আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে মন্ত্রণালয় এ খবর দিয়েছে।
গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, দুই বছরে গাজায় নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে নারীর সংখ্যা সাড়ে ১২ হাজারের বেশি। উপত্যকাটিতে একই সময়ে ২০ হাজারের বেশি শিশুকে হত্যা করেছেন ইসরায়েলের সেনারা। এই দুই বছরে অধিকৃত পশ্চিম তীরেও নির্বিচার হামলা ও ধরপাকড় অব্যাহত রেখেছে ইসরায়েল।
যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় গত ১১ অক্টোবর ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধবিরতি শুরু হয়। কিন্তু ইসরায়েল যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে গাজায় হামলা চালিয়ে যাচ্ছে।
গাজা কর্তৃপক্ষের তথ্যমতে, ১১ অক্টোবরের পর থেকে উপত্যকাটিতে প্রায় ৫০০ বার যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করেছে ইসরায়েল। এই সময়ে সেখানে অন্তত ৩৩৯ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।