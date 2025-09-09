এবার কাতারে ইসরায়েলের হামলা

কাতারের রাজধানী দোহায় হামাসের জ্যেষ্ঠ নেতাদের লক্ষ্য করে বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। এ সময় দোহারের বিভিন্ন স্থান থেকে ধোঁয়া উড়তে দেখা গেছে এবং বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়।
হামলার পরপরই এক বিবৃতিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী। এতে বলা হয়েছে, হামাস নেতাদের লক্ষ্য করে সংক্ষিপ্ত পরিসরে এ হামলা চালানো হয়েছে। তবে কোথায় হামলা হয়েছে, সে বিষয়ে বিবৃতিতে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা হয়নি।
ইসরায়েলের একজন কর্মকর্তা নিশ্চিত করেছেন, কাতারে অবস্থানরত হামাসের জ্যেষ্ঠ নেতাদের লক্ষ্য করে এ হামলা চালানো হয়েছে।
হামাসের একজন কর্মকর্তা বিবিসিকে বলেছেন, দোহায় হামাসের মধ্যস্থতাকারী একটি প্রতিনিধিদল বৈঠক করছিল। এ সময় তাদের লক্ষ্য করে হামলা চালায় ইসরায়েল।
কাতারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মাজেদ আল আনসারি এ হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, কাতারের রাজধানী দোহায় একটি আবাসিক ভবনে হামলা হয়েছে। সেখানে হামাসের রাজনৈতিক ব্যুরোর কয়েকজন সদস্য থাকেন।