ইসরায়েল বিশ্ববিবেকের প্রতিও চরম অবজ্ঞা দেখিয়েছে: অধিকারকর্মীদের আটকের ঘটনায় বিশ্বজুড়ে নিন্দা

ফিলিস্তিনের গাজাবাসীর জন্য জীবন রক্ষাকারী ত্রাণসামগ্রী নিয়ে যাওয়া ‘গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা’ নৌবহরে ‘নিরস্ত্র ও বেসামরিক’ অধিকারকর্মীদের ওপর ইসরায়েলের ‘ভীতি প্রদর্শন ও বলপ্রয়োগের’ ঘটনায় ‘কঠোর ভাষায়’ নিন্দা জানান মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) দেওয়া এক পোস্টে আনোয়ার ইব্রাহিম এ নিন্দা জানান। গাজা অভিমুখী নৌবহরে থাকা ১৩টি নৌযান সাগরে আটকে দিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। আটক করা হয়েছে বহরটির সঙ্গে থাকা ৩৭ দেশের দুই শতাধিক অধিকারকর্মীকে। আটক হয়েছেন সুইডিশ অধিকারকর্মী গ্রেটা থুনবার্গও।
প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, মানবিক একটি অভিযানকে আটকে দিয়ে ইসরায়েল কেবল ফিলিস্তিনি জনগণের অধিকারের প্রতি নয়; বরং বিশ্ববিবেকের প্রতিও চরম অবজ্ঞা দেখিয়েছে। এ নৌবহর অবরুদ্ধ থাকা মানুষদের সংহতি, সহানুভূতি ও ত্রাণের প্রত্যাশার প্রতীক।
আনোয়ার ইব্রাহিম সতর্ক করে দিয়ে লিখেন, ইসরায়েলের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে, বিশেষ করে মালয়েশিয়ার নাগরিকদের বিষয়ে সম্ভাব্য সব ‘বৈধ ও আইনানুগ উপায়’ প্রয়োগ করবে মালয়েশিয়া।
কলম্বিয়া
গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা নৌবহরে থাকা দুজন কলম্বিয়ার নাগরিকসহ অধিকারকর্মীদের আটক করার ঘটনায় নিজ দেশ থেকে ইসরায়েলি কূটনৈতিক প্রতিনিধিদলকে বহিষ্কার করেছেন কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রো।
এক্সে কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট লেখেন, বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর (ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী) ‘নতুন আন্তর্জাতিক অপরাধের’ প্রতিক্রিয়ায় কলম্বিয়া ও ইসরায়েলের মধ্যে একটি মুক্ত বাণিজ্যচুক্তি ‘অবিলম্বে বাতিল’ করা হবে।
ভেনিজুয়েলা
সমালোচনা করেছে ভেনিজুয়েলাও। টেলিগ্রাম অ্যাপে পোস্ট করা বিবৃতিতে দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইউভান গিল বলেন, ইসরায়েলি সেনাবাহিনী ‘একটি বেসামরিক ও শান্তিপূর্ণ অভিযানে আক্রমণ করেছে। অভিযানের একমাত্র উদ্দেশ্য ক্ষুধা আর নির্মূলের শিকার ফিলিস্তিনি জনগণের কাছে ৫ হাজার ৫০০ টন মানবিক সহায়তা পৌঁছে দেওয়া।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক জলসীমায় ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর নৌকায় করে নৌবহরে ওঠার ঘটনায় ইহুদিবাদী সরকারের অপরাধমূলক স্বভাব আবারও উন্মোচিত করেছে।
তুরস্ক
গাজা অভিমুখী নৌবহরে ইসরায়েলি বাহিনীর বাধা দেওয়ার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছে তুরস্কের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। দেশটির সরকারি সংবাদ সংস্থা আনাদোলু জানিয়েছে, আন্তর্জাতিক জলসীমায় বেসামরিক জাহাজের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ নিরীহ বেসামরিক নাগরিকদের জীবনকে বিপন্ন করে তুলেছে বলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়েছে।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, শান্তিপূর্ণভাবে কাজ করা বেসামরিক নাগরিকদের লক্ষ্য করে এ আক্রমণ প্রমাণ করে, গণহত্যাকারী নেতানিয়াহু সরকারের ফ্যাসিবাদী ও সামরিক নীতি, যারা গাজাকে দুর্ভিক্ষের দিকে ঠেলে দিয়েছে; এখন আর কেবল ফিলিস্তিনিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।
আয়ারল্যান্ড
এ বিষয়ে আয়ারল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাইমন হ্যারিস সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া পোস্টে বলেন, আজ রাতের প্রতিবেদনগুলো খুব উদ্বেগজনক। এটি একটি ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়ের ওপর আলোকপাত করার জন্য একটি শান্তিপূর্ণ অভিযান।
গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা সমুদ্রপথে গাজায় ত্রাণ নিয়ে যাওয়ার একটি বৈশ্বিক প্রচেষ্টা। এই নৌবহরে রয়েছে ৪০টির বেশি বেসামরিক নৌযান। এ বহরে প্রায় ৪৪টি দেশের ৫০০ মানুষের মধ্যে রয়েছেন যুক্তরাষ্ট্র, স্পেন, আয়ারল্যান্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়ামসহ ইউরোপীয় পার্লামেন্টের নির্বাচিত প্রতিনিধি, আইনজীবী, অধিকারকর্মী, চিকিৎসক ও সাংবাদিক।
আটকের ঘটনার পরও গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার অভিযান অব্যাহত রয়েছে। এ বহরে থাকা নৌযানগুলো বাধার পরও গাজা অভিমুখে ভূমধ্যসাগরে ভেসে চলেছে।