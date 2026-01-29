ইরানের বুশেহর পারমাণবিক কেন্দ্র থেকে কর্মীদের সরিয়ে নিতে প্রস্তুত রাশিয়া: রুশ জ্বালানি কর্মকর্তা

রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় পারমাণবিক সংস্থা ‘রোসাটম’-এর প্রধান আলেক্সি লিখাচেভ বলেন, প্রয়োজন পড়লে ইরানের বুশেহর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে তাদের কর্মীদের সরিয়ে নিতে মস্কো পুরোপুরি প্রস্তুত।
লিখাচেভকে উদ্ধৃত করে রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমে বলা হয়েছে, ‘আমরা পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখছি। আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয় করে আমরা যেকোনো সময় প্রয়োজন অনুযায়ী লোকজনকে সরিয়ে নেওয়ার পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত আছি।’
গত জুন মাসে ইরানের পারমাণবিক স্থাপনাগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের সর্বশেষ হামলায় বুশেহর কেন্দ্রটিকে নিশানা করা হয়নি। পুতিন জানিয়েছেন, সেখানে বর্তমানে শত শত রুশ নাগরিক কাজ করছেন।
লিখাচেভ সতর্ক করে বলেন, এই স্থাপনায় যেকোনো ধরনের হামলা হলে তা ১৯৮৬ সালে ইউক্রেনের চোরনোবিল পারমাণবিক কেন্দ্রের বিপর্যয়ের মতো ভয়াবহ মহাবিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।
৩৯ বছর আগে ১৯৮৬ সালের ২৬ এপ্রিল ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ পারমাণবিক বিপর্যয়ের সাক্ষী হয়েছিল বিশ্ব। তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের চেরনোবিল পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের একটি চুল্লিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ হয়। এতে আশপাশের এলাকায় তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়ে পড়ে। এটি পরিত্যক্ত অঞ্চলে পরিণত হয়। আজও অঞ্চলটি মারাত্মকভাবে তেজস্ক্রিয় রয়ে গেছে।