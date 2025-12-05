মহাকাশ থেকে তোলা ছবিতে জ্বলজ্বল করছে পবিত্র কাবা শরিফ

যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার নভোচারী ডন পেটিটের মহাকাশ থেকে তোলা একটি চমকপ্রদ ছবি ইন্টারনেটে আলোড়ন তুলেছে। রাতের বেলা মহাকাশ থেকে তোলা ওই ছবিতে সৌদি আরবের পবিত্র মক্কা নগর ঝলমল করছে।
পৃথিবী থেকে প্রায় ৪০০ কিলোমিটার উঁচুতে মহাকাশ থেকে ওই ছবি তোলা হয়েছে। ছবিতে ঝলমলে মক্কা নগরের বুকে একটি উজ্জ্বল সাদা রঙের আলোর গোলক দেখা যাচ্ছে। সেটি মক্কার বুকে অবস্থিত পবিত্র কাবা শরিফ বলেই উল্লেখ করেছেন ডন পেটিট।
ডন পেটিট তাঁর এক্স অ্যাকাউন্টে ছবিটি পোস্ট করেন ২ ডিসেম্বর। এতে তিনি লিখেছেন, মহাকাশের কক্ষপথ (অরবিট) থেকে তোলা ছবিতে সৌদি আরবের মক্কা। মাঝখানের উজ্জ্বল ছোট্ট এলাকাটি কাবা শরিফ, ইসলাম ধর্মের সবচেয়ে পবিত্র স্থান, যা মহাকাশ থেকেও দৃশ্যমান।
ছবিতে মক্কা নগরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল দেখা যাচ্ছে। পাহাড়ি উপত্যকায় অবস্থিত মক্কার কেন্দ্রে রয়েছে গ্র্যান্ড মসজিদ (মসজিদুল হারাম)। লাখ লাখ এলইডি ও সোডিয়াম লাইটের কারণে রাতের বেলা মহাকাশ থেকে মক্কা নগর ঝলমলে দেখায়।
ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা পবিত্র শহর মক্কায় এ ‘দিব্য আলো’র দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছেন।
এই ছবি তোলা ও সবাইকে তা দেখার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য অনেকে নভোচারী ডন পেটিটকে ধন্যবাদ দিয়েছেন।
একজন লিখেছেন, ‘মহাকাশ থেকে দেখা কাবার আলো একেবারেই আলাদা, যেন রাতের বেলা পৃথিবীর নিজস্ব চিরন্তন আলোয় তার আত্মা জ্বলজ্বল করছে। দিব্য জ্যোতি।’
পেটিট একজন দক্ষ ‘অ্যাস্ট্রো ফটোগ্রাফার’ ও রসায়ন প্রকৌশলী। মহাকাশ থেকে ছবি তোলার প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জগুলো এমন শিল্পকর্মে রূপান্তর করার জন্য তাঁর জগৎজোড়া খ্যাতি রয়েছে।
মহাকাশ থেকে পেটিটের তোলা বিখ্যাত কয়েকটি ছবির মধ্যে রয়েছে পৃথিবীর মেঘমালার ওপরে চমকপ্রদ নক্ষত্র পথ (স্টার ট্রেইল), মহাদেশীয় চিরহরিৎ বনের ওপর নাটকীয় বজ্রঝড়, মেরু অঞ্চলজুড়ে নৃত্যরত উত্তরীয় আলো (অরোরা)।