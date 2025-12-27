মক্কার পবিত্র গ্র্যান্ড মসজিদের ওপর থেকে লাফিয়ে পড়া ব্যক্তিকে বাঁচালেন নিরাপত্তা কর্মকর্তা

সৌদি আরবের মক্কার পবিত্র গ্র্যান্ড মসজিদের ওপর তলা থেকে এক ব্যক্তি লাফিয়ে পড়ছেন দেখে সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে বাঁচাতে ছুটে যান সেখানে দায়িত্বরত এক নিরাপত্তা কর্মকর্তা। দুই হাত ওপরে তুলে লাফিয়ে পড়া ব্যক্তিকে ধরার চেষ্টা করেন তিনি।
সৌদি আরবের সংবাদমাধ্যম সৌদি গেজেট কর্তৃপক্ষের বরাত দিয়ে এ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছে। ঘটনাটি ঘটেছে গত বৃহস্পতিবার। ওই নিরাপত্তাকর্মী পবিত্র গ্র্যান্ড মসজিদের নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্বে থাকা স্পেশাল ফোর্সেস বা বিশেষ বাহিনীর সদস্য।
বিশেষ বাহিনীর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এক ব্যক্তি ওপর থেকে পড়ে যাওয়ার সময় তাঁর পতন আটকানোর চেষ্টা করতে গিয়ে তাদের একজন নিরাপত্তা কর্মকর্তা আহত হয়েছেন। দুজনকেই চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
কর্তৃপক্ষ আরও বলেছেন, এ ঘটনায় যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হচ্ছে।
বৃহস্পতিবারের এ ঘটনার নাটকীয় মুহূর্তের ভিডিও ফুটেজ অনলাইনে ছড়িয়ে পড়েছে।
ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, গ্র্যান্ড মসজিদের ওপরের তলায় এক ব্যক্তি একেবারে কিনারে এসে দাঁড়িয়েছেন। নিচে নিরাপত্তা কর্মকর্তারা তাঁকে আটকানোর চেষ্টা করছেন। ওই ব্যক্তি পড়ে যেতে শুরু করলে একজন নিরাপত্তা কর্মকর্তা ছুটে এসে দুই হাত ওপরে তুলে তাঁকে ধরার চেষ্টা করেন।
ওপর থেকে ওই ব্যক্তি ঠিক নিরাপত্তা কর্মকর্তার ওপরে এসে পড়েন, দুজনই মাটিতে পড়ে যান। নিরাপত্তা কর্মকর্তার হাড়ে চিড় ধরেছে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।