ইসরায়েলি জিম্মি ও ফিলিস্তিনি বন্দীদের নাম প্রকাশ করেছে হামাস

গাজায় আটক ২০ জন জীবিত জিম্মি এবং ইসরায়েলে বন্দী ১ হাজার ৯০০ জনের বেশি ফিলিস্তিনির নাম প্রকাশ করেছে হামাসের সামরিক শাখা ইজ্জেদিন আল-কাসাম ব্রিগেড। আজ সোমবার বার্তা আদান-প্রদানের মাধ্যম টেলিগ্রাম চ্যানেলে নামগুলো প্রকাশ করে তারা।
যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় হওয়া যুদ্ধবিরতির শর্ত অনুযায়ী, আজ ইসরায়েলের সব জিম্মিকে মুক্তি দেওয়ার কথা রয়েছে হামাসের। বিনিময়ে ইসরায়েলে আটক দুই হাজার ফিলিস্তিনিকে মুক্তি দেওয়া হবে।
ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষের হিসাব অনুযায়ী, বর্তমানে গাজায় থাকা ৪৮ জন জিম্মির মধ্যে ২০ জন বেঁচে আছেন।
আল-জাজিরার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জিম্মি ব্যক্তিদের মুক্তির অপেক্ষায় তাঁদের পরিবার আজ সকালে রেইম সামরিক ঘাঁটিতে এবং সমর্থকেরা তেল আবিবের ‘হোস্টেজ স্কয়ারে’ সমবেত হয়েছেন। এ সময় কারও হাতে ছিল ইসরায়েলি পতাকা, আবার কারও কারও হাতে জিম্মি ব্যক্তিদের প্রতিকৃতি দেখা গেছে।
অন্যদিকে ফিলিস্তিনি বন্দীদের পরিবার গাজার নাসের হাসপাতাল এবং অধিকৃত পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুজালেমে নিজ নিজ বাড়িতে তাঁদের মুক্তির অপেক্ষায় আছেন।
আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটি (আইসিআরসি) বন্দিবিনিময়ের পুরো প্রক্রিয়াটি তত্ত্বাবধান করবে। ইসরায়েলি জিম্মিদের নেওয়ার জন্য তাদের বাসগুলো মধ্য গাজার দেইর আল-বালাহ এলাকায় পৌঁছেছে। অন্যদিকে ফিলিস্তিনি বন্দীদের ফিরিয়ে আনতে আইসিআরসির কয়েকটি যানবাহন ইসরায়েলের ওফের এলাকায় একটি কারাগারের সামনে অপেক্ষা করছে।