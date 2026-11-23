ইসরায়েলে নতুন জোট সরকার গড়ার বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাই করতে আলোচনায় বসেছিল তত্ত্বাবধায়ক প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী গাদি আইজেনকটের দল। তবে সমঝোতা কিংবা চুক্তি—কিছুই হয়নি।
সাংবিধানিক নিয়ম অনুযায়ী, নতুন সরকার গড়ার দায়িত্ব পেয়েছেন আইজেনকট। এ জন্য আইজেনকটের ইয়াশার পার্টির প্রতিনিধিরা নেতানিয়াহুর লিকুদ পার্টির প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আলোচনায় বসেছিলেন। স্থানীয় সময় গতকাল রোববার দুপুরে তেল আবিবের কাছে হার্জলিয়ায় একটি হোটেলে এ আলোচনা হয়।
ইসরায়েলের টেলিভিশন চ্যানেল ১২-এর খবরে বলা হয়েছে, ইয়াশার ও লিকুদ পার্টির মধ্যে দুটি বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। প্রথমটি, পরবর্তী সরকারে কে নেতৃত্ব দেবেন। দ্বিতীয়টি, কট্টর ডানপন্থী জাতীয় নিরাপত্তামন্ত্রী ইতামার বেন–গভির নতুন সরকারে থাকবেন কি না।
ইয়েদিওথ আহরোনথ সংবাদপত্র তাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে, নেতানিয়াহুর লিকুদ পার্টি নতুন সরকারে বেন–গভিরকে রাখতে চাইছে। তবে ইয়াশার পার্টি তাঁকে বাদ দেওয়ার দাবিতে অনড়।
টানা দ্বিতীয় রোববারের মতো এ আলোচনা শেষে ইয়াশার ও লিকুদ পার্টি একটি যৌথ বিবৃতি দিয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আলোচনায় দুই পক্ষই নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান তুলে ধরেছে। আবার আলোচনায় বসার কথাও বিবৃতিতে জানানো হয়েছে। তবে সেটার সম্ভাব্য তারিখ কিংবা বিস্তারিত কিছুই জানানো হয়নি।
ইসরায়েল সেনাবাহিনীর সাবেক প্রধান আইজেনকটের সরকার গঠনের জন্য আগামী ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় রয়েছে। প্রেসিডেন্ট চাইলে এ সময় আরও ১৪ দিন বাড়াতে পারবেন। গত ২৭ অক্টোবর দেশটির পার্লামেন্ট নেসেটের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওই নির্বাচনে কোনো পক্ষ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় সরকার গঠন নিয়ে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে।
এবারের নির্বাচনে আইজেনকটের জোট ৪৮টি আসনে জয় পেয়েছে। সংখ্যারিগষ্ঠতা থেকে ১৩টি আসন কম রয়েছে। নেতানিয়াহু এ পরিস্থিতিতে জাতীয় ঐক্যের সরকার গড়ার পক্ষে। তাঁর মতে, দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার এটাই একমাত্র উপায়।
এখন আলোচনা সফল হলে এবং ইয়াশার ও লিকুদ পার্টি সরকার গড়ার বিষয়ে একটি চুক্তিতে পৌঁছালে, ইসরায়েলে আরব দলগুলোকে বাইরে রেখে একটি জোট সরকার গড়ার পথ খুলে যাবে। এবারের নির্বাচনে আরব দলগুলো ইতিহাসের সর্বোচ্চ ১৯টি আসনে জয় পেয়েছে। এসব দল নেতানিয়াহুর ক্ষমতায় থাকার বিরোধী।
চ্যানেল ১২-এর খবরে বলা হয়েছে, ‘টুগেদার লিস্ট’ নেতা ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী নাফতালি বেনেট টুগেদার, ইয়াশার, লিকুদ ও আভিগদর লিবারম্যানের ইসরায়েল বেইতেইনুকে নিয়ে একটি জোটের প্রস্তাব দিয়েছেন। তাঁর এ প্রস্তাবে আইজেনকট ও নেতানিয়াহুর পালাক্রমে সরকারপ্রধান হওয়ার কথা বলা আছে।
তবে আইজেনকট এ পালাবদলের প্রস্তাবে রাজি নন। অন্যদিকে নেতানিয়াহু আগে প্রধানমন্ত্রীর পদে বসার ওপর বেশি জোর দিচ্ছেন। নেতানিয়াহু প্রধান হবেন—এমন কোনো জোট সরকারে থাকতে নারাজ লিবারম্যান।
আইজেনকটের মিত্র নাফতালি বেনেটও বলেছেন, ‘কোনো পরিস্থিতিতেই’ নেতানিয়াহু বা তাঁর জোটের সঙ্গে সরকার গঠনে তাঁরা অংশ নেবেন না।
সরকার গঠন নিয়ে আলোচনা দীর্ঘায়িত হতে দেওয়া হবে না বলেও গত শুক্রবার সতর্ক করে দিয়েছেন আইজেনকট।
তবে শেষ পর্যন্ত যদি দলগুলো জোট সরকার গড়ার বিষয়ে কোনো চুক্তিতে পৌঁছতে না পারে; ইসরায়েলের সংবিধানে নতুন নির্বাচন আয়োজনের কথা লেখা রয়েছে।