যুক্তরাষ্ট্রকে পরাজয় মেনে নিতে হবে: ইরান

যুক্তরাষ্ট্রকে পরাজয় মেনে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে ইরান, বিপরীতে ট্রাম্প ইরানকে ‘অত্যন্ত নিকৃষ্ট’ আখ্যা দিয়েছেন। যুদ্ধের কারণে কৌশলগত হরমুজ প্রণালি কার্যত অচল, যা বিশ্বের মোট জ্বালানি তেলের এক-পঞ্চমাংশ পরিবহনে ব্যবহৃত হতো। ইরানের উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী কাজেম গরিবাবাদি বলেছেন, প্রণালিটি ইরানের নির্দেশেই নিয়ন্ত্রিত হবে। ট্রাম্প মার্কিনদের জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি (গড়ে ৪.০৮ ডলার/গ্যালন) মেনে নিতে বলেছেন, যা মুদ্রাস্ফীতি বাড়িয়ে নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনে প্রভাব ফেলতে পারে। ইরান আলোচনায় বসতে শর্তারোপ করেছে।