মাঝ–আকাশে সৌদি আরবের একটি এফ–১৫ যুদ্ধবিমান
মাঝ–আকাশে সৌদি আরবের একটি এফ–১৫ যুদ্ধবিমান
মধ্যপ্রাচ্য

হুতিদের ঠেকাতে সৌদি আরবের যুদ্ধবিমানকে মাঝ আকাশে জ্বালানি ভরে দেবে যুক্তরাজ্য

আল–জাজিরা

ইয়েমেনের ইরানপন্থী সশস্ত্র গোষ্ঠী হুতিদের হামলা ঠেকাতে সৌদি আরবকে ‘সীমিত সামরিক সহায়তা’ দিতে রাজি হয়েছে যুক্তরাজ্য। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যান্ডি বার্নহ্যাম গতকাল সোমবার এ কথা জানিয়েছেন।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে যাওয়ার পথে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন বার্নহ্যাম। এ সময় তিনি বলেন, সৌদি আরব সামরিক সহায়তা চেয়েছে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পরামর্শে গত রাতে এ অনুরোধে সম্মতি দেওয়া হয়েছে।

সহায়তার অংশ হিসেবে যুক্তরাজ্যের রাজকীয় বিমানবাহিনী হুতিদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অংশ নেওয়া সৌদি যুদ্ধবিমানগুলোকে মাঝ আকাশে জ্বালানি সরবরাহ করবে বলে জানান বার্নহ্যাম।

যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, এ সহায়তা ‘সীমিত মেয়াদে’ ও শুধু ‘প্রতিরক্ষামূলক কাজে’ দেওয়া হবে। বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়ে সহায়তার বিষয়টি পর্যালোচনা করবে যুক্তরাজ্য সরকার।

সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে হুতিদের সঙ্গে ইয়েমেনের সৌদি-সমর্থিত সরকারের সংঘাত তীব্র হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে সৌদি আরবের ভূখণ্ডে একের পর এক ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন ছুড়ছে হুতিরা। এ অবস্থায় যুক্তরাজ্যের কাছে সামরিক সহায়তা চেয়েছে সৌদি আরব।

সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে হুতিদের সঙ্গে ইয়েমেনের সৌদি-সমর্থিত সরকারের সংঘাত তীব্র হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে সৌদি আরবের ভূখণ্ডে একের পর এক ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন ছুড়ছে হুতিরা। এ অবস্থায় যুক্তরাজ্যের কাছে সামরিক সহায়তা চেয়েছে সৌদি আরব।

হুতিদের দাবি, গত শনিবার সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের পাশে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে তারা। পরে সৌদি আরব জানায়, আগেভাগে হুতিদের ওই ক্ষেপণাস্ত্র শনাক্ত ও ধ্বংস করা গেছে।

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যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী অ্যান্ডি বার্নহ্যাম

ইয়েমেনের ভেতরে হুতিরা বড় অগ্রগতি অর্জন করেছে। দেশটির গুরুত্বপূর্ণ বন্দরনগরী মোখা ও লোহিত সাগরের কয়েকটি দ্বীপের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে তারা। ফলে বাব আল-মানদেব প্রণালিতে চলাচলকারী পণ্যবাহী জাহাজের ওপর নজরদারি বাড়ানোর সুযোগ হুতিরা পেয়েছে।

যুক্তরাজ্য বৃহত্তর আঞ্চলিক স্বার্থ রক্ষায় সৌদি আরবকে সহায়তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সৌদি আরব হামলার শিকার হচ্ছে, সামনে আরও অস্থিরতা তৈরি হতে পারে। তাই জ্বালানি তেল সরবরাহের পথগুলো খোলা রাখা জরুরি।
অ্যান্ডি বার্নহ্যাম, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী

এমনকি প্রণালিটি বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে হুতিরা। স্বাভাবিক সময়ে বিশ্বের মোট বাণিজ্যের প্রায় ১২ শতাংশ বাব আল-মানদেব প্রণালি দিয়ে হয়ে থাকে।

এ পরিস্থিতিতে অ্যান্ডি বার্নহ্যাম বলেন, যুক্তরাজ্য বৃহত্তর আঞ্চলিক স্বার্থ রক্ষায় সৌদি আরবকে সহায়তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সৌদি আরব হামলার শিকার হচ্ছে, সামনে আরও অস্থিরতা তৈরি হতে পারে। তাই জ্বালানি তেল সরবরাহের পথগুলো খোলা রাখা জরুরি।

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দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাজ্য ও সৌদি আরব ঘনিষ্ঠ সামরিক মিত্র। সৌদি আরবে অস্ত্র সরবরাহকারী অন্যতম বড় দেশ যুক্তরাজ্য।

এ বছরের শুরুর দিকে সৌদি আরবে ‘স্কাই সাবরি’ আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা মোতায়েন করেছে যুক্তরাজ্য। তেহরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যুদ্ধের সময় ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র থেকে সৌদি আরবকে সুরক্ষা দিতে এ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা মোতায়েন করা হয়েছে।

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