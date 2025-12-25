কারাবন্দী বুশরা বিবিকে নিয়ে উদ্বেগ জাতিসংঘের

পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের স্ত্রী বুশরা বিবিকে যেভাবে কারাগারে রাখা হয়েছে, তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন জাতিসংঘের বিশেষ র্যাপোর্টিয়ার এলিস জিল এডওয়ার্ডস। তিনি সতর্ক করে বলেন, বুশরা বিবি এমন পরিবেশে আটক রয়েছেন, যা তাঁর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ভয়াবহ ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। পরিস্থিতি সমাধানে পাকিস্তান সরকারকে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।
গত জানুয়ারিতে দুর্নীতির মামলায় দোষী সাব্যস্ত হন ইমরান খান ও বুশরা বিবি। এ মামলায় তাঁকে ১৪ বছরের এবং তাঁর স্ত্রীকে ৭ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। গত শনিবার তোশাখানা মামলায় তাঁদের ১৭ বছরের কারাদণ্ড দেন পাকিস্তানের একটি আদালত।
এক বিবৃতিতে এডওয়ার্ডস বলেন, রাষ্ট্রের দায়িত্ব মিসেস খানের স্বাস্থ্যের সুরক্ষা করা এবং এমন আটক পরিবেশ নিশ্চিত করা, যা মানুষের সম্মানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বুশরা বিবিকে একটি ছোট ও অপরিচ্ছন্ন সেলে রাখা হয়েছে। বিদ্যুৎ–বিভ্রাটের কারণে সেলটি প্রায়ই অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে। এ ধরনের পরিস্থিতি আন্তর্জাতিক ন্যূনতম মানদণ্ডের অনেক নিচে। কোনো আটক ব্যক্তিকে তীব্র গরম, দূষিত খাদ্য বা পানি কিংবা বিদ্যমান চিকিৎসায় সমস্যা বাড়িয়ে দেওয়া পরিস্থিতির মুখোমুখি করা উচিত নয়।
এডওয়ার্ডস আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তান সরকারকে বুশরা বিবির পরিস্থিতির কথা জানিয়েছেন। চলতি মাসের শুরুতে তিনি বলেছিলেন, ইমরান খান এমন পরিবেশে আটক আছেন, যা অত্যাচার এবং অন্যান্য অমানবিক বা লজ্জাজনক আচরণের সমতুল্য হতে পারে। তিনি পাকিস্তান সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন ৭৩ বছর বয়সী ইমরান খানের আটক পরিস্থিতি আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।