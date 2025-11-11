ইসলামাবাদে আত্মঘাতী হামলার জন্য ভারতকে দায়ী করলেন শাহবাজ শরিফ

পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে ‘আত্মঘাতী হামলা’র ঘটনায় ভারতকে দায়ী করেছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। আফগান সীমান্তের কাছে একটি ক্যাডেট কলেজে হামলার ঘটনায়ও ভারতকে দায়ী করেছেন তিনি। আজ মঙ্গলবার এ দুটি হামলার ঘটনা ঘটে।
ইসলামাবাদ জেলা আদালতের প্রবেশদ্বারের কাছে আত্মঘাতী হামলার ঘটনায় ১২ জন নিহত হন। আহত হয়েছেন ৩৬ জন। এ ছাড়া দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে একটি ক্যাডেট কলেজে হামলার ঘটনায় তিনজন নিহত হয়েছেন বলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহসিন নাকভির বরাত দিয়ে ডন জানিয়েছে।
এসব হামলার ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ বলেছেন, ‘দুটি হামলাই এ অঞ্চলে ভারতের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদের নিকৃষ্টতম উদাহরণ।’ তবে নিজের বক্তব্যের সপক্ষে কোনো তথ্যপ্রমাণ দেননি তিনি।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স প্ল্যাটফর্মে সরকারি একটি অ্যাকাউন্টে দেওয়া পোস্টে শাহবাজ শরিফ বলেন, ‘বিশ্বের এখন সময় এসেছে ভারতের এ ধরনের জঘন্য ষড়যন্ত্রের নিন্দা জানানোর।’ তিনি আরও বলেন, ‘সন্ত্রাসবাদের অভিশাপকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল না করা পর্যন্ত আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাব।’
এর আগে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লির লালকেল্লা মেট্রোস্টেশনের কাছে গাড়ি বিস্ফোরণের এক ঘটনায় ১৩ জন নিহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় স্টেশনটির কাছে একটি চলন্ত গাড়িতে ওই বিস্ফোরণে আরও বহু মানুষ আহত হয়েছেন।
পুলিশের বরাত দিয়ে নয়াদিল্লির হামলার জন্য পাকিস্তানভিত্তিক জঙ্গিগোষ্ঠীকে দায়ী করে আসছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম।