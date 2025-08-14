পাকিস্তানের করাচিতে আকাশে গুলি ছুড়ে স্বাধীনতা দিবস উদ্যাপন করতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে তিনজন নিহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজন বয়স্ক ব্যক্তি ও আট বছরের একটি শিশু রয়েছে। উদ্ধারকারী কর্মকর্তারা আজ বৃহস্পতিবার এসব তথ্য জানান।
করাচিজুড়ে এভাবে ফাঁকা গুলি ছুড়ে স্বাধীনতা দিবস উদ্যাপন করতে গিয়ে আহতও হয়েছেন অন্তত ৬৪ জন।
শহরের আজিজাবাদ এলাকায় গুলিবিদ্ধ হয়ে ওই মেয়েশিশু ও কোরাঙ্গি এলাকায় স্টিফেন নামের এক ব্যক্তি নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।
পুলিশ জানিয়েছে, করাচির লিয়াকতাবাদ, কোরাঙ্গি, লায়ারি, মেহমুদাবাদ, আখতার কলোনি, কেমারি, জ্যাকসন, ওরাঙ্গি টাউন, পাপোশ নগর, শরিফাবাদ, জামান টাউন, উত্তর নাজিমাবাদসহ বেশ কয়েকটি এলাকা থেকে মানুষের গুলিবিদ্ধ হওয়ার খবর এসেছে।
এসব ঘটনায় ২০ জনের বেশি সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করার কথা জানিয়েছে পুলিশ। মোমিনাবাদ, লিয়াকতাবাদ, সামানাবাদ, ওরাঙ্গি টাউনসহ কয়েকটি এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের কাছ থেকে আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র আর গোলাবারুদ জব্দ করেছেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা। হতাহতের ঘটনায় মামলা হয়েছে।
আজ ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস উদ্যাপন করছেন পাকিস্তানবাসী। দিবসটি উদ্যাপন করতে গিয়ে এভাবে ফাঁকা গুলি ছোড়ার ঘটনাকে ‘বেপরোয়া ও বিপজ্জনক’ বলছে কর্তৃপক্ষ। সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আরও নিরাপদ উপায়ে উদ্যাপনের জন্য সাধারণ মানুষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।
পুলিশ বলছে, হতাহতের ঘটনায় তদন্ত শুরু হয়েছে। ফাঁকা গুলি ছোড়ার ঘটনায় কারও জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেলে শক্ত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
এর আগে গত বছর একইভাবে স্বাধীনতা দিবস উদ্যাপন করতে গিয়ে করাচিতে অন্তত ৯৫ জন আহত হয়েছিলেন। এর আগের বছর সংখ্যাটি ছিল ৮০।