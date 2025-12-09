পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যকার একটি সীমান্ত এলাকা ছবি: রয়টার্স ফাইল ছবি
পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যকার একটি সীমান্ত এলাকা ছবি: রয়টার্স ফাইল ছবি
আফগান সীমান্তের কাছে পাকিস্তানের নিরাপত্তাচৌকিতে জঙ্গি হামলায় ৬ সেনা নিহত

রয়টার্স

পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে আফগান সীমান্তের কাছে একটি নিরাপত্তাচৌকিতে সন্দেহভাজন জঙ্গিদের হামলায় ৬ সেনা নিহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার নিরাপত্তা বাহিনী ও তিন পুলিশ সদস্য সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

গত অক্টোবরে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষের পর দুই দেশের মধ্যে অস্ত্রবিরতি হয়। ভঙ্গুর অবস্থায় থাকা সে অস্ত্রবিরতি বজায় রাখতে দুই দেশ যখন হিমশিম খাচ্ছে, তখনই এ হামলার ঘটনা ঘটল। গত অক্টোবর মাসে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে আন্তসীমান্ত সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন নিহত হন। ২০২১ সালে আফগানিস্তানে তালেবান ক্ষমতা দখল করার পর এটি সবচেয়ে ভয়াবহ সংঘর্ষের ঘটনা।

ইসলামাবাদ পাকিস্তানে সহিংসতার বৃদ্ধির জন্য জঙ্গিদের দায়ী করেছে। তাদের দাবি, এসব জঙ্গি আফগান ভূখণ্ড ব্যবহার করে সীমান্তের ওপারে নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর হামলার পরিকল্পনা করে থাকে। কাবুল এই অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে। তাদের দাবি, পাকিস্তানের নিরাপত্তার বিষয়টি তাদের অভ্যন্তরীণ সমস্যা।

নিরাপত্তা সূত্র জানায়, গত সোমবার রাত থেকে গতকাল মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত হামলা হয়েছে। কোনো গোষ্ঠী হামলার দায় স্বীকার করেনি।

একসময় কাবুল এবং ইসলামাবাদের মধ্যে মিত্রতা ছিল। গত অক্টোবর মাসে অস্ত্রবিরতির পরও দুই দেশ মাঝেমধ্যেই সীমান্ত সংঘর্ষে জড়িয়েছে। এর মধ্যে গত শুক্রবার ভয়াবহ গোলাবর্ষণে অন্তত পাঁচজন নিহত হয়েনছে।

কাতার, তুরস্ক ও সৌদি আরবের উদ্যোগে তিনটি শান্তি আলোচনা হলেও কোনো স্থায়ী সমঝোতায় পৌঁছানো যায়নি।

দুই দেশের পাহাড়ি সীমান্ত অঞ্চলগুলো তেহরিক-ই-তালেবানের (টিটিপি) ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সংগঠনটি পাকিস্তানি তালেবান নামেও পরিচিত। তারা প্রায় ২০ বছর ধরে পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে আসছে।

আফগান তালেবানের মতো করে টিটিপিও ইসলামের কঠোর অনুশাসন মেনে চলে। তবে আফগান তালেবান বরাবরই বলে আসছে, পাকিস্তান তালেবানের সঙ্গে তাদের কার্যক্রমগত কোনো সম্পর্ক নেই।

