কারাবন্দী ইমরান খানের সঙ্গে ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সব সাক্ষাৎ বন্ধ

ডনইসলামাবাদ

পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও কারাবন্দী পিটিআই প্রতিষ্ঠাতা ইমরান খানের সঙ্গে আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কেউ সাক্ষাৎ করতে পারবেন না। দেশটির সংসদবিষয়ক মন্ত্রী তারিক ফজল চৌধুরী গত সোমবার এ কথা বলেছেন। দেশটির গণমাধ্যম জিও নিউজের ‘ক্যাপিটাল টক’ নামের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এ কথা বলেন।

আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও কারাগারে সাক্ষাৎ বন্ধ থাকায় ইমরানের পরিবার ও দল তাঁর শারীরিক অবস্থা এবং কারাবন্দী পরিবেশ নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। এমনকি জাতিসংঘের একজন স্পেশাল র‍্যাপোর্টিয়ারও সতর্ক করে বলেছেন, ইমরান খানকে যে পরিবেশে রাখা হয়েছে, তা অমানবিক বা অবমাননাকর আচরণের শামিল হতে পারে।

তবে মন্ত্রী তারিক ফজল চৌধুরী দাবি করেন, কারাগার কোনো ‘রাজনৈতিক দলের সদর দপ্তর নয়’। পিটিআই ‘রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও এর প্রধানদের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করছে’ বলেও সমালোচনা করেন তিনি।

পিএমএল-এন-এর এই নেতা আরও বলেন, অতীতে আদিয়ালা কারাগারে পিটিআই নেতারা তাঁদের প্রতিষ্ঠাতার সঙ্গে নিয়মিত দেখা করেছেন এবং তাতে সরকারের কোনো আপত্তি ছিল না। কিন্তু তাঁর অভিযোগ, সেসব সাক্ষাৎ পরবর্তী সময়ে কারাগারের বাইরে রাজনৈতিক সংবাদ সম্মেলনে রূপ নেয় এবং এমন সব আখ্যান তৈরি করা হয়, যা ‘ভারতীয় গণমাধ্যম লুফে নেয়’।

মন্ত্রীর এই বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় পিটিআই নেতা আলী জাফর বলেন, দেশের সংবিধান অনুযায়ী ‘নির্জন কারাবাস’ নির্যাতনের শামিল। তিনি আরও যোগ করেন, চৌধুরীর এই বক্তব্য মানবাধিকার এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী।

গত সপ্তাহে আদিয়ালা কারাগারের সামনে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে না দেওয়ার প্রতিবাদে তাঁর বোন, দলীয় নেতা ও কর্মীরা অবস্থান কর্মসূচি পালন করলে জলকামান ব্যবহার করে তাঁদের ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হয়।

