পিটিআই সাধারণ সম্পাদক সালমান আকরাম রাজা শনিবার এক সংবাদ সম্মেলনে কথা বলছেন।
ইমরান খানকে ‘জাতীয় নিরাপত্তা হুমকি’ বলা হাস্যকর: পিটিআই

পাকিস্তানের কারাবন্দী সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে নিয়ে দেশটির আন্তবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) মহাপরিচালকের মন্তব্যকে ‘হাস্যকর’ বলেছে তাঁর দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই)।

পিটিআই বলেছে, ইমরান খান কোনোভাবেই ‘জাতীয় নিরাপত্তা হুমকি’ নন। সম্প্রতি সাংবিধানিক সংশোধনী পাসের মাধ্যমে দেশে গণতন্ত্রকে আরও দুর্বল করে ফেলা হয়েছে এবং এ নিয়ে পিটিআই দুঃখ ও হতাশা প্রকাশ করছে।

গত শুক্রবার এক সংবাদ সম্মেলনে পাকিস্তান আইএসপিআরের মহাপরিচালক লেফটেন্যান্ট জেনারেল আহমেদ শরিফ চৌধুরী পিটিআইয়ের প্রতিষ্ঠাতা ইমরান খানের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীবিরোধী বক্তব্য দেওয়া ও তা ছড়ানোর অভিযোগ তোলেন।
আহমেদ শরিফ চৌধুরী বলেছিলেন, ‘এ ধরনের বক্তব্য এখন আর রাজনীতির পরিধিতে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং এগুলো জাতীয় নিরাপত্তা হুমকিতে পরিণত হয়েছে।’

জবাবে গতকাল শনিবার এক সংবাদ সম্মেলনে পিটিআই সাধারণ সম্পাদক সালমান আকরাম রাজা বলেন, ‘পাকিস্তানের জনগণকে ভুল পথে পরিচালিত করবেন না, তাঁরা ইমরান খান ও পিটিআইয়ের পাশে আছেন। ইমরান খান জাতীয় নিরাপত্তা হুমকি নন। তিনি জনগণকে একত্র রেখেছেন।’

রাজা আরও বলেন, দেশে বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক মতাদর্শ রয়েছে, যেমন জাতীয়তাবাদী বা ধর্মভিত্তিক রাজনীতির ধারা। ইমরান খান এসব প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং পাকিস্তানের স্বার্থের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তিনি পিটিআইয়ের সমর্থক ও ভোটারদের পাশে থেকেছেন।

পিটিআই সাধারণ সম্পাদক আরও বলেন, ‘আল্লাহর ওয়াস্তে এটা করবেন না। আপনারা ইমরান খানকে রাজনীতি থেকে সরাতে পারবেন না। আল্লাহ মাফ করুন, যদি পারেনও, দেশের স্বার্থকে এক রাখাটা কঠিন হয়ে যাবে। যদি আপনারা খাইবার পাখতুনখাওয়ায় আক্রমণ করে সেখানকার নির্বাচিত সরকারকে হটিয়ে একটি অনির্বাচিত ব্যবস্থা বসান, পরবর্তী পরিস্থিতির দায় আপনাদেরই নিতে হবে।’

আইএসপিআর মহাপরিচালকের সংবাদ সম্মেলনকে ‘দুর্ভাগ্যজনক’ আখ্যা দিয়ে রাজা বলেন, তাঁর দল পিটিআই প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে আনা এসব অভিযোগের জবাব দেবে না। তিনি বলেন, ‘আজ আমাদের বলা হচ্ছে, দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি। এটা হাস্যকর। তবে এ ধরনের কথা প্রথমবার বলা হচ্ছে না।’

সংবাদ সম্মেলনে পিটিআই সাধারণ সম্পাদক রাজা আরেক সাবেক প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত বেনজির ভুট্টোর প্রসঙ্গ টানেন।

গত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকের কথা উল্লেখ করে রাজা বলেন, ‘প্রতিষ্ঠানগুলো (সেনাবাহিনী) বারবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, জনগণের কাছে প্রিয় যেকোনো নেতা জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি এবং তাঁদের রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে সরিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এটা কখনো সফল হয়নি।’ তিনি আরও বলেন, ‘আপনাদের সিদ্ধান্ত দিয়ে জনগণের হৃদয় থেকে তাঁদের মুছে ফেলা যায়নি। এ জাতি সব সময় সচেতন ছিল, আর সে কারণেই তাঁরা ইমরান খানের পাশে দাঁড়িয়েছে। আমরা পাগল নই। আমরা জানি এ দেশে আসলে সব সময় কারা নিয়ন্ত্রণে থেকেছে।’

সালমান আকরাম রাজা, পিটিআই সাধারণ সম্পাদক

পাকিস্তানের ইতিহাসে অসংখ্যবার দেশকে গণতন্ত্র থেকে কর্তৃত্ববাদী শাসন ও একনায়কতন্ত্রের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে বলেও মন্তব্য করেন রাজা। দেশের পূর্ববর্তী সামরিক শাসনের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, সব সময় সমৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব ব্যর্থই হয়েছে।

