পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও পিটিআইয়ের প্রতিষ্ঠাতা ইমরান খান
পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও পিটিআইয়ের প্রতিষ্ঠাতা ইমরান খান
পাকিস্তান

ইমরান খানকে জেল থেকে হাসপাতালে নেওয়ার নির্দেশ দিলেন পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্ট

রয়টার্স

পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে কারাগার থেকে হাসপাতালে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন দেশটির সুপ্রিম কোর্ট। তাঁর দল পাকিস্তান তেহরিক–ই–ইনসাফ (পিটিআই) আজ মঙ্গলবার এই তথ্য জানিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে ইমরানের দল ও পরিবার তাঁর শারীরিক অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ ও হাসপাতালে নেওয়ার দাবি জানিয়ে আসছিল।

ক্রিকেটার থেকে রাজনীতিক বনে যাওয়া ৭৩ বছর বয়সী ইমরান খান ২০২৩ সালের আগস্ট থেকে কারাগারে। ২০২২ সালে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর তাঁর বিরুদ্ধে একের পর এক মামলা হয়। এসব মামলা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করে আসছে তিনি ও তাঁর দল।

গত বছর ইমরান খানের ছেলেরা তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি নিয়ে বারবার উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর আইনজীবীরাও জানিয়েছিলেন, কারাগারে থাকার সময় ডান চোখের দৃষ্টিশক্তি অনেকটাই কমে গেছে তাঁর।

পিটিআইয়ের মুখপাত্র জুলফিকার বুখারি সুপ্রিম কোর্টের আদেশকে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘এটি খুবই স্বস্তিদায়ক একটি আদেশ। তবে আমরা চাইতাম, এটি আরও আগেই হোক। তাহলে তাঁর চোখ ও সামগ্রিক স্বাস্থ্যের এতটা অবনতি হতো না।’

ইমরান খানের মুখপাত্র নাইম হায়দার পানজুথা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এক পোস্টে লিখেছেন, আদালত ইমরানকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ইসলামাবাদের শিফা ইন্টারন্যাশনাল হাসপাতালে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তাঁকে সেখানে রাখার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

অনাস্থা ভোটে ক্ষমতা হারানোর পর ইমরান খানের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা হয়েছে। এর মধ্যে রাষ্ট্রীয় উপহার গ্রহণে অনিয়ম ও বেআইনিভাবে বিয়ে করার মামলা রয়েছে।

এসব মামলায় ইমরান খানের বিরুদ্ধে আদালতের দেওয়া কিছু সাজা স্থগিত বা বাতিল হয়েছে। তবে কয়েকটি মামলা এখনো আদালতে বিচারাধীন। ইমরান খান তাঁর বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ অস্বীকার করে আসছেন।

চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাবেক ও বর্তমান ক্রিকেট তারকারা ইমরানের সঙ্গে কারাগারে ভালো আচরণের দাবি জানিয়েছিলেন। কারাগারে তাঁর পরিস্থিতি নিয়ে ‘গভীর উদ্বেগ’ প্রকাশ করেছিলেন তাঁরা।

২০১৮ সালের নির্বাচনে জয়ী হয়ে পাকিস্তানে সরকার গঠন করেছিল ইমরানের দল পিটিআই। এখনো দেশটির গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রদেশে দলটির বড় সমর্থকগোষ্ঠী রয়েছে।

তবে ২০২৪ সালের নির্বাচনের আগে পিটিআইয়ের নির্বাচনী প্রতীক বাতিল করে দেওয়া হয়। ফলে দলটির প্রার্থীদের স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ নিতে হয়েছিল।

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