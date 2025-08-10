ভারত নিজেকে ‘বিশ্বগুরু’ হিসেবে তুলে ধরতে চায়: পাকিস্তানের সেনাপ্রধান

ভারত নিজেকে ‘বিশ্বগুরু’ হিসেবে উপস্থাপন করতে চায় বলে মন্তব্য করেছেন পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির। তিনি বলেছেন, ভারত এমন চেষ্টা করলেও বাস্তবে বিষয়টি এমন কিছু নয়। রোববার যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যে টাম্পা সিটিতে পাকিস্তানি প্রবাসীদের উদ্দেশে বক্তব্যে এসব কথা বলেন আসিম মুনির।
পাকিস্তানের সেনাপ্রধান বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র সফরে রয়েছেন। দেড় মাসের মধ্যে এটি তাঁর দ্বিতীয়বারের মতো যুক্তরাষ্ট্র সফর। প্রথম সফরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন তিনি। পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) জানিয়েছে, রোববার তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ও রাজনৈতিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন।
টাম্পা সিটিতে পাকিস্তানি প্রবাসীদের উদ্দেশে দেওয়া বক্তব্যে আসিম মুনির বলেন, মাত্র দেড় মাসের ব্যবধানে যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর এই দ্বিতীয় সফরের মধ্য দিয়ে ইসলামাবাদ–ওয়াশিংটন সম্পর্কে ‘নতুন মাত্রা’ তৈরি হয়েছে। এই সফরগুলোর লক্ষ্য দুই দেশের সম্পর্ককে একটি গঠনমূলক, টেকসই ও ইতিবাচক পথের দিকে নিয়ে যাওয়া।
আঞ্চলিক প্রসঙ্গ নিয়ে মতামত প্রকাশের সময় পাকিস্তানের সেনাপ্রধান বলেন, ‘ভারত নিজেকে “বিশ্বগুরু” হিসেবে উপস্থাপন করতে চায়। তবে বাস্তবে বিষয়টি এমন কিছু নয়।’ তিনি আরও বলেন, ‘নিজেদের সীমানার বাইরে সন্ত্রাসী কার্যকলাপে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা র–এর সংশ্লিষ্টতা বিশ্বব্যাপী গুরুতর উদ্বেগের একটি কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।’
সম্প্রতি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সংঘাত নিয়ে আসিম মুনির বলেন, ‘ভারতের এই আগ্রাসন অঞ্চলকে বিপজ্জনক এক যুদ্ধের দোরগোড়ায় নিয়ে এসেছে, যেখানে যেকোনো ভুল দ্বিপক্ষীয় সংঘাতের দিকে নিয়ে যেতে পারে।’ তিনি বলেন, ভারতের বৈষম্যমূলক ও দ্বিমুখী নীতির বিরুদ্ধে সফল কূটনৈতিক যুদ্ধে লড়েছে পাকিস্তান।
কাশ্মীর বিষয়ে পাকিস্তানের এই শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তা বলেন, ‘দখলকৃত কাশ্মীর ভারতের কোনো অভ্যন্তরীণ বিষয় নয়। বরং একটি অসমাপ্ত আন্তর্জাতিক এজেন্ডা।’ ‘দখলকৃত’ কাশ্মীর নিয়ে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব রয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ওই প্রস্তাবগুলো পুরোপুরি সমর্থন করে পাকিস্তান।