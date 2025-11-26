নিজস্ব প্রযুক্তির জাহাজ–বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালিয়েছে পাকিস্তান

নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি যুদ্ধজাহাজ থেকে নিক্ষেপযোগ্য জাহাজ–বিধ্বংসী ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা চালিয়েছে পাকিস্তান। গত মঙ্গলবার নৌবাহিনী এ পরীক্ষা চালিয়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর)।
এক বিবৃতিতে পাকিস্তানের আইএসপিআর জানিয়েছে, এই ক্ষেপণাস্ত্র জল ও স্থলে থাকা লক্ষ্যবস্তুতে ‘অত্যন্ত নির্ভুলভাবে’ আঘাত হানতে সক্ষম।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘এই ক্ষেপণাস্ত্র অত্যাধুনিক ও উন্নত কৌশলগত বৈশিষ্ট্যে সজ্জিত। নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল নাভিদ আশরাফ, জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীরা পরীক্ষা চালানোর সময় উপস্থিত ছিলেন।’
এই ক্ষেপণাস্ত্র পাকিস্তানের প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় দেশটির নৌবাহিনীর অবিচল অঙ্গীকারের প্রমাণ বলে উল্লেখ করেছে আইএসপিআর।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট আসিফ আলী জারদারি, প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ, সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির, জয়েন্ট চিফস অব স্টাফ কমিটির চেয়ারম্যান জেনারেল শামশাদ মির্জা এবং তিন বাহিনীর প্রধানেরা ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষায় অংশ নেওয়া ইউনিট ও বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন।
গত ৩০ সেপ্টেম্বর দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি ফাতাহ-৪ ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রের প্রশিক্ষণমূলক সফল উৎক্ষেপণ করেছে পাকিস্তান সেনাবাহিনী। ক্ষেপণাস্ত্রটি ৭৫০ কিলোমিটার দূরের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম বলে জানিয়েছে আইএসপিআর।