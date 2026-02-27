আফগান বাহিনী কি সত্যিই পাকিস্তানের এফ-১৬ যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করেছে

আফগান বাহিনী পাকিস্তানের একটি এফ-১৬ যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করেছে বলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক প্রচার চলেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে শুক্রবার কিছু ভিডিও ও ছবি শেয়ার করে অনেক আফগান ও ভারতীয় ব্যবহারকারী এই দাবি করেন। তবে এসব দৃশ্য সম্পাদিত বা বিকৃত বলে পাকিস্তানভিত্তিক একটি তথ্য যাচাই–বাছাইকারী প্রতিষ্ঠান জানিয়েছে।
ফ্যাক্টচেকিং প্রতিষ্ঠান আইভেরিফাই পাকিস্তান এই কনটেন্ট বিশ্লেষণ করে এটিকে মিথ্যা বলেছে। এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে আইভেরিফাই পাকিস্তান দৃশ্যগুলোর অসামঞ্জস্য খুঁজে বিশ্লেষণ করেছে, বিমানের সিরিয়াল নম্বরের রেকর্ড যাচাই করেছে এবং একাধিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) শনাক্তকরণ টুলের মাধ্যমে কনটেন্টটি পরীক্ষা করেছে।
বৃহস্পতিবার রাতে প্রতিবেশী দেশ আফগানিস্তান খাইবার পাখতুনখোয়ায় সীমান্তজুড়ে একাধিক স্থানে গুলি চালানোর পর পাকিস্তানের সেনাবাহিনী আফগান তালেবানের বিরুদ্ধে ‘গজব লিল-হক’ অভিযানের নামে রাজধানী কাবুলসহ আফগানিস্তানের কয়েকটি শহরে বিমান হামলা শুরু করে।
শুক্রবার আফগানিস্তানপন্থী একটি এক্স অ্যাকাউন্ট থেকে একটি ভিডিও শেয়ার করা হয়, সেখানে দেখা যায় আগুনে ঘেরা একটি পাকিস্তানি এফ-১৬। ভিডিওটির ক্যাপশন ছিল, ‘বড় ব্রেকিং নিউজ। এটি একটি আমেরিকান তৈরি পাকিস্তানি সামরিক এফ-১৬, যা আফগান প্রতিরক্ষা বাহিনী ভূপাতিত করেছে।’
এ পোস্ট ৭ লাখ ৭৩ হাজার ৭০০ বার দেখা হয়েছে। একই ধরনের দাবিসহ ভিডিওটি পরে অন্যান্য ভারত ও আফগানিস্তানপন্থী অ্যাকাউন্ট থেকে শেয়ার করা হয়। একটি পোস্টে যুদ্ধবিমানের ছবিও শেয়ার করা হয়।
আফগানিস্তানপন্থী একটি অ্যাকাউন্ট থেকে ছবিটি শেয়ার করে ক্যাপশনে লেখা হয়, ‘প্রতিরক্ষা সূত্র জানিয়েছে যে আফগান বাহিনী একটি পাকিস্তানি জেট ভূপাতিত করেছে, যা আফগানিস্তানের ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছিল। প্রতিক্ষা সূত্রগুলো এই খবর বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছে।’
এই পোস্ট ২ লাখ ৫৭ হাজার ৬০০ বার দেখা হয়েছে।
একই ভূপাতিত এফ-১৬ যুদ্ধবিমানের আরেকটি ভিডিওও এক্সে শেয়ার করা হয়। তার ক্যাপশনে লেখা হয়, ‘এখানে তার সর্বশেষ ভিডিও।’
ওই পোস্টটি ৮০ হাজার ২০০ দেখা হয়।
ভাইরাল ভিডিও এবং দাবির ব্যাপক জনপ্রিয়তা এবং পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে চলমান সংঘাতের বিষয়ে জনসাধারণের আগ্রহের কারণে এই দাবি যাচাই করার জন্য একটি ফ্যাক্ট-চেক শুরু করা হয়।
প্রমাণ পাওয়ার জন্য কিওয়ার্ড ধরে অনুসন্ধান করা হয়। কোনো বিশ্বাসযোগ্য আন্তর্জাতিক বা পাকিস্তানের মূলধারার সংবাদমাধ্যম এই ধরনের এফ-১৬ জেট ভূপাতিত হওয়ার খবর প্রকাশ করেছে কি না, সেটি খোঁজা হয়। তবে কোনো ফলাফল পাওয়া যায়নি।
ভাইরাল ভিডিও এবং ছবিগুলোর বিশ্লেষণে বিমানটির চিহ্নে অসামঞ্জস্য দেখা যায়।
ভাইরাল ভিডিওতে বিমানের লেজে সিরিয়াল নম্বর ‘৮৫৫১০’ দেখা যায়। একই সিরিয়াল নম্বর ভিডিওতে বিমানের গায়েও দেখা যায়, যেখানে আসল পাকিস্তান বিমানবাহিনীর এফ-১৬ বিমানের গায়ে কোনো সিরিয়াল নম্বর থাকে না।
তা ছাড়া বিমানের আকারেও সত্যিকারের এফ-১৬ বিমানের ছবির সঙ্গে তুলনা করলে অসামঞ্জস্য দেখা যায়।
ভিডিওটি একাধিক এআই-ডিটেকশন টুলের মাধ্যমে পরীক্ষা করার পর দেখা গেছে, এটি এআই দিয়ে তৈরি।
আইভেরিফাই পাকিস্তান যখন পাকিস্তান বিমানবাহিনীর একজন কর্মকর্তার সঙ্গে মন্তব্যের জন্য যোগাযোগ করে, তিনি ভাইরাল এফ-১৬ ভিডিওতে মূল অসামঞ্জস্যগুলো শনাক্ত করেন।