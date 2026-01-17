পাকিস্তানে শতাধিক শিশুকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগে করাচিতে গ্রেপ্তার

পাকিস্তানে শতাধিক শিশুকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগে সহযোগীসহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার করাচির টিপু সুলতান এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।
পূর্বাঞ্চলীয় তদন্ত বিভাগের পুলিশ সুপার (এসপি) উসমান সাদোজাই বলেছেন, গ্রেপ্তার করা ব্যক্তির নাম ইমরান। তিনি কয়েক বছর ধরে ১২ থেকে ১৩ বছর বয়সী শতাধিক ছেলেশিশুকে যৌন নিপীড়নের সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এ সময় তাঁর সহযোগী ওয়াক্কাস খানকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
ভুক্তভোগীর কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে এ অভিযান চালায় পুলিশ। আরেকটি অপরাধের পরিকল্পনা করার সময় ইমরানকে তাঁর সহযোগীসহ গ্রেপ্তার করা হয়।
এসপি সাদোজাই বলেন, ২০২০ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে করাচি পুলিশের কাছে এ–সংক্রান্ত নয়টি অভিযোগ জমা পড়েছে। ডিএনএ তথ্যের ভিত্তিতে দেখা গেছে, অভিযুক্তরা বিভিন্ন জেলায় একাধিক যৌন নিপীড়নের সঙ্গে জড়িত। ছয় বছরে এ ধরনের ঘটনায় একই ডিএনএ পাওয়ার পর বিষয়টি নিয়ে সম্প্রতি তদন্ত শুরু হয়।
৬ জানুয়ারি ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির (সিআইএ) ডিআইজি মুকাদ্দাস হায়দারের নেতৃত্বে একটি তদন্ত দল গঠন করা হয়। দল গঠনের ১১ দিনের মধ্যে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করা হয়।
মুকাদ্দাস হায়দার বলেছেন, ইমরান মঞ্জুর কলোনির বাসিন্দা। তিনি মোটরসাইকেল মেরামতের দোকানে কাজ করেন। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে মোটরসাইকেল ব্যবহার করে শিশুদের ফাঁদে ফেলতেন।
পুলিশের এই কর্মকর্তা আরও জানান, সন্ধ্যা ৬টা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত এসব ঘটনা ঘটত। ইমরানকে ধরার জন্য পুলিশ দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা চালিয়ে আসছিল।
এসব ঘটনায় এখন পর্যন্ত নয়টি মামলা করা হয়েছে। তবে কর্তৃপক্ষের ধারণা, অভিযুক্ত ব্যক্তি এমন শতাধিক ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকতে পারেন।