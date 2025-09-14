কারাবন্দী ইমরান খানের ওপর ‘নির্যাতনের’ অভিযোগ জাতিসংঘে

পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান কারাগারে ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হচ্ছেন, এমন অভিযোগের কথা উল্লেখ করে জাতিসংঘের নির্যাতনবিষয়ক বিশেষ র্যাপোর্টিয়ারের কাছে আবেদন করা হয়েছে। আবেদনটি করেছে ইমরানের আন্তর্জাতিক আইনজীবী দল।
আবেদনে বলা হয়েছে, ‘সুসংগঠিত একটি ধারায়’ ইমরান খানের অধিকার লঙ্ঘন করা হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে একাকী তাঁকে কারাগারে বন্দী করে রাখা, চিকিৎসা–সেবা না দেওয়া, দূষিত খাবার দেওয়া এবং পরিবারের সদস্য ও আইনজীবীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে না দেওয়া।
ইমরান খানের আইনজীবীদের ভাষ্য, সাবেক এ প্রধানমন্ত্রীর ওপর যেভাবে নির্যাতন চালানো হচ্ছে, তার ফলে নির্যাতনবিরোধী কনভেনশন (সিএটি) এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারবিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি (আইসিসিপিআর) মেনে চলার যে বাধ্যবাধকতা পাকিস্তানের রয়েছে, তা লঙ্ঘন হয়েছে।
জাতিসংঘের নির্যাতনবিষয়ক বিশেষ র্যাপোর্টিয়ারের কাছে করা আবেদনে ইমরানের ছেলে সুলেইমান খানের একটি বিবৃতি যুক্ত করা হয়েছে। তাতে তাঁর বাবাকে যে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে, তার নিন্দা জানিয়েছেন তিনি। তিনি লিখেছেন, ‘আমাদের বাবাকে এমন পরিস্থিতির মধ্যে রাখা হয়েছে, যা কোনো মানুষ সহ্য করতে পারবে না। এগুলো মানবাধিকারের লঙ্ঘন এবং নির্যাতনের সমপর্যায়ের।’
জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের কাছে প্রতিবেদন দিয়ে থাকেন নির্যাতনবিষয়ক বিশেষ র্যাপোর্টিয়ার। নির্যাতনের বিষয়ে বিশ্বাসযোগ্য অভিযোগ তোলা হলে তা তদন্ত করে দেখতে পারেন তিনি। নিজ ক্ষমতাবলে সত্য উদ্ঘাটন করতে ঘটনাস্থলে যেতে পারেন। একই সঙ্গে তদন্তপরবর্তী প্রতিবেদন জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিল ও সাধারণ পরিষদে জমা দিতে পারেন।
৭১ বছর বয়সী ইমরান খান ২০২২ সালের এপ্রিল মাসে পার্লামেন্টে অনাস্থা ভোটে পরাজিত হয়ে ক্ষমতাচ্যুত হন। ২০২৩ সালের আগস্ট মাস থেকে কারাবন্দী তিনি। জাতিসংঘের কাছে পাঠানো আবেদনে ইমরানের ওপর নির্যাতনের অভিযোগগুলো তদন্ত করে দেখার এবং তাঁর শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা নিশ্চিত করার জন্য পাকিস্তানের সরকারের ওপর চাপ দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।