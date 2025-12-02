নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে বিক্ষোভে নামছেন ইমরান খানের নেতা-কর্মীরা

আদালতের নির্দেশ থাকার পরও পাকিস্তানের কারাবন্দী সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের সঙ্গে আদিয়ালা কারা কর্তৃপক্ষ কাউকে দেখা করতে দিচ্ছে না।
এর প্রতিবাদে আজ মঙ্গলবার ইসলামাবাদ হাইকোর্ট ও রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা কারাগারের সামনে বিক্ষোভ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁর দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) নেতা-কর্মীরা।
তিন সপ্তাহের বেশি সময় ধরে ইমরান খানের সঙ্গে তাঁর পরিবারের সদস্য ও দলের নেতাদের দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না।
পরিবার ও দল থেকে নানাভাবে চেষ্টা করেও ইমরানের দেখা পাওয়া যায়নি। এ পরিস্থিতিতে তাঁর শারীরিক অবস্থা এবং বর্তমান অবস্থান নিয়ে পরিবার ও দল থেকে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে।
ইমরানের স্বাস্থ্য নিয়ে নানা গুজব ছড়িয়ে পড়েছে। এমনকি তিনি বেঁচে আছেন কি না, তা নিয়েও সংশয় প্রকাশ করা হচ্ছে। ইমরান খানের দুই ছেলেও লন্ডন থেকে বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।
যদিও গত বুধবার আদিয়ালা কারা কর্তৃপক্ষ এসব গুঞ্জন উড়িয়ে দিয়ে বলেছে, ইমরান এখনো (আদিয়ালা) কারাগারেই আছেন, সুস্থও আছেন।
এ বক্তব্যের পর কয়েক দিন কেটে গেলেও ইমরানের সঙ্গে এখনো তাঁর পরিবারকে দেখা করতে দেওয়া হয়নি। এর পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামাবাদ ও রাওয়ালপিন্ডিতে বিক্ষোভ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পিটিআই। যদিও এ দুই শহরে জনসমাবেশ করার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি আছে।
রাজধানী ইসলামাবাদে গত ১৮ নভেম্বর থেকে দুই মাসের জন্য জনসমাবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে প্রশাসন। অন্যদিকে রাওয়ালপিন্ডি জেলা প্রশাসন গত সোমবার পৃথক এক বিজ্ঞপ্তিতে তিন দিনের জন্য সব ধরনের জনসমাবেশ নিষিদ্ধ করেছে।
রাজধানী ইসলামাবাদে প্রশাসন গত ১৮ নভেম্বর থেকে দুই মাসের জন্য জনসমাবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। অন্যদিকে রাওয়ালপিন্ডি জেলা প্রশাসন গত সোমবার পৃথক বিজ্ঞপ্তিতে তিন দিনের জন্য সব ধরনের জনসমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।
পিটিআই নেতা আসাদ কায়সার বলেন, পার্লামেন্টের দুই কক্ষের বিরোধী আইনপ্রণেতারা প্রথমে ইসলামাবাদ হাইকোর্টের সামনে বিক্ষোভ করবেন, এরপর রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা কারাগারের দিকে যাবেন। তিনি আরও বলেন, ‘হাইকোর্ট নিজের আদেশ কার্যকর করতে ব্যর্থ হওয়ায় কারণে এবং আদিয়ালা কারাগার প্রশাসন আদালতের আদেশ বাস্তবায়নে ইচ্ছুক নয় বলে এ বিক্ষোভ প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।’
হাইকোর্ট নিজের আদেশ কার্যকর করতে ব্যর্থ হওয়ায় এবং আদিয়ালা কারাগার প্রশাসন আদালতের আদেশ বাস্তবায়নে ইচ্ছুক নয় বলে এ বিক্ষোভ প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।আসাদ কায়সার, পিটিআই নেতা
ইমরান খানের সঙ্গে দেখা করার দাবি জানিয়ে গত সপ্তাহে খাইবার পাখতুনখাওয়ার মুখ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ সোহাইল খান আফ্রিদি আদিয়ালা কারাগারের বাইরে অবস্থান ধর্মঘট করেছিলেন। ধর্মঘটে বসার আগে তিনি আটবার চেষ্টা করেও ইমরান খানের সঙ্গে দেখা করতে পারেননি।
একইভাবে কয়েক সপ্তাহ ধরে ইমরান খানের পরিবারের সদস্যরাও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু তাঁদেরও অনুমতি দেওয়া হয়নি।
এক প্রশ্নের জবাবে আসাদ কায়সার বলেন, পিটিআইয়ের নেতৃত্বাধীন বিরোধী জোটের একজন পদাধিকারী হিসেবে তিনি আজ কোয়েটায় একটি জনসমাবেশে অংশ নেবেন। বিক্ষোভে দলের অন্য নেতারাও উপস্থিত থাকবেন।
গহর আলী খান ও অন্য নেতারা ইসলামাবাদ ও রাওয়ালপিন্ডিতে বিক্ষোভের আয়োজন করবেন বলেও জানান আসাদ কায়সার। তিনি বলেন, পার্লামেন্টারি কমিটিও ইমরান খানের মুক্তির দাবি জানিয়েছে এবং বলেছে, তাঁকে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করতে বাধা দেওয়া মানবাধিকারের লঙ্ঘন।
ইমরান খানের সঙ্গে দেখা করার দাবি জানিয়ে গত সপ্তাহে খাইবার পাখতুনখাওয়ার মুখ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ সোহাইল খান আফ্রিদি আদিয়ালা কারাগারের বাইরে অবস্থান ধর্মঘট করেছিলেন। ধর্মঘটে বসার আগে তিনি আটবার চেষ্টা করেও ইমরান খানের সঙ্গে দেখা করতে পারেননি। একইভাবে কয়েক সপ্তাহ ধরে ইমরান খানের পরিবারের সদস্যরাও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু তাঁদেরও অনুমতি দেওয়া হয়নি।
৭২ বছর বয়সী ইমরান খান ২০২৩ সালের আগস্ট মাস থেকে কারাবন্দী। ২০২২ সালে পার্লামেন্টে অনাস্থা ভোটে হেরে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন। এর পর থেকে তাঁর বিরুদ্ধে একের পর এক মামলা হয়েছে। কয়েকটি মামলায় তিনি দোষী সাব্যস্ত হয়ে সাজা পেয়েছেন। ইমরান দাবি করেছেন, তাঁর বিরুদ্ধে হওয়া সব মামলা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।
আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, সাবেক এই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর স্বজনদের প্রতি সপ্তাহে দেখা করতে দিতে হবে।