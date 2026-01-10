আড়ি পেতে নতুন শব্দ শিখতে পারে কুকুর

কুকুর সাধারণত ‘বসো’, ‘থামো’—এ ধরনের নির্দেশসূচক শব্দ মনে রাখতে পারে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, একশ্রেণির ‘মেধাবী’ কুকুর এখন কেবল মানুষের কথা আড়ি পেতে শুনেই নতুন নতুন খেলনার নাম শিখে নিচ্ছে। সম্প্রতি এক গবেষণায় কুকুরের এমন বিস্ময়কর বুদ্ধিমত্তার প্রমাণ পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা।
বিজ্ঞানীদের মতে, সারা বিশ্বে মাত্র ৫০টির মতো এমন প্রখর স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন কুকুরের সন্ধান পাওয়া গেছে, যারা শত শত খেলনার নাম মনে রাখতে পারে। হাঙ্গেরির ইওটভোস লোরান্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও অস্ট্রিয়ার ইউনিভার্সিটি অব ভেটেরিনারি মেডিসিনের একদল গবেষক এই সব বিশেষ কুকুরের ওপর গবেষণাটি চালিয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞান সাময়িকী সায়েন্সে এই গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়।
গবেষণার জন্য ১০টি বিশেষ কুকুরকে বেছে নেওয়া হয়। পরীক্ষার সময় দেখা যায়, মালিকেরা যখন একটি নতুন খেলনা হাতে নিয়ে অন্য কোনো ব্যক্তির সঙ্গে সেটি নিয়ে গল্প করছিলেন, তখন কুকুরগুলো পাশ থেকে তা চুপচাপ শুনছিল। এরপর তাদের অন্য একটি ঘরে পাঠিয়ে অনেকগুলো খেলনার স্তূপ থেকে নির্দিষ্ট সেই খেলনা আনতে বলা হয়।
বিস্ময়করভাবে ১০টির মধ্যে ৭টি কুকুরই সঠিক খেলনাটি খুঁজে আনে। এমনকি খেলনাটি একটি বাক্সের ভেতর লুকিয়ে রেখে সেটি নিয়ে অন্যদের সঙ্গে কথা বললেও কুকুরগুলো শুধু নাম শুনেই সেটি শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। গবেষণা প্রতিবেদনটির প্রধান লেখক শ্যানি ডোর বলেন, ‘এই প্রথম আমরা এমন কিছু
কুকুরের দেখা পেলাম, যারা মানুষের কথোপকথন শুনে শব্দের অর্থ বুঝতে পারে। সাধারণত দুই বছরের কম বয়সী মানবশিশুরা এভাবেই আড়ি পেতে শুনে নতুন নতুন শব্দ শিখে থাকে। তোতা পাখি বা শিম্পাঞ্জির মতো কিছু প্রাণীর মধ্যে এই দক্ষতা আগে দেখা গেলেও কুকুরের ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত বিরল।
যুক্তরাষ্ট্রের সাউথ আলাবামা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ হেইডি লিন বলেন, ‘এই গবেষণা প্রমাণ করে যে প্রাণীদের বুদ্ধিমত্তা আমাদের ধারণার চেয়ে অনেক বেশি উন্নত।’