পছন্দের খাবার না পেয়ে কারাগার কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বন্দীর মামলা

কারাগারে ভেজেমাইট (একধরনের জেলি) খেতে না দেওয়ায় কারা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে মামলা করেছেন অস্ট্রেলিয়ার এক বন্দী। ওই বন্দীর নাম আন্দ্রে ম্যাককেচনি (৫৪)। তিনি হত্যা মামলায় যাবজ্জীবন সাজা ভোগ করছেন।
বর্তমানে ম্যাককেচনি অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া রাজ্যের একটি কারাগারে (সংশোধনকেন্দ্র) সাজা ভোগ করছেন। তবে কারাগারে বসে নিজের অধিকার আদায়ের জন্য কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন তিনি।
৮০ শতাংশের বেশি অস্ট্রেলীয় পরিবারের রান্নাঘরে ভেজেমাইটের কৌটা পাওয়া যাবে। তবে ভিক্টোরিয়ার ১২টি কারাগারের বন্দীরা খাবারটি খেতে পারেন না। ভেজেমাইট খেতে না দেওয়ায় ভিক্টোরিয়ার বিচার ও সমাজ সুরক্ষা বিভাগ এবং কারাগার পরিচালনা সংস্থার বিরুদ্ধে মামলা করছেন ম্যাককেচনি। আগামী বছর এই মামলার শুনানি হওয়ার কথা।
২০০৬ সালে ভিক্টোরিয়ার কারাগারগুলোয় ভেজেমিট নিষিদ্ধ করা হয়। কারণ, এটি মাদক শনাক্ত করতে সক্ষম কুকুরের কাজে ব্যঘাত সৃষ্টি করে। বন্দীরা আগে ভেজেমাইটের আড়ালে অবৈধ মাদক লুকিয়ে রাখতেন। তাঁরা মনে করতেন, গন্ধের কারণে কুকুর মাদক চিহ্নিত করতে পারবে না।
এ ছাড়া ভেজেমাইটে ইস্টের উপাদান থাকে, যা ভিক্টোরিয়ার কারাগারগুলোয় নিষিদ্ধ। কারা কর্তৃপক্ষের সন্দেহ, এটি ‘মদ উৎপাদনে ব্যবহার করা হতে পারে’।
কারা কর্তৃপক্ষ ম্যাককেচনিকে মানবাধিকার আইন অনুযায়ী অস্ট্রেলীয় হিসেবে নিজস্ব সংস্কৃতি উপভোগের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে—তিনি আদালতের কাছ থেকে এমন একটি ঘোষণা চাচ্ছেন।
অস্ট্রেলিয়ার আইনে প্রত্যেকের সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, জাতিগত বা ভাষাগত অধিকার নিশ্চিত করার সুবিধার কথা বলা আছে। এর মাধ্যমে প্রত্যেককে তাঁর সংস্কৃতি উপভোগের, ধর্মীয় রীতিনীতি পালনের এবং ভাষা ব্যবহারের অধিকার দেওয়া হয়েছে।
কর্তৃপক্ষ কারাবিধি লঙ্ঘন করেছেন, আদালতের কাছে এমন একটি ঘোষণা চান ম্যাককেচনি। কারণ, তারা তাঁর সুস্থতা বজায় রাখতে যথাযথ খাবার সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছে।