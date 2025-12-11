আত্মগোপনে থাকা মাচাদো ১১ মাস পর প্রকাশ্যে, পৌঁছেছেন অসলোতে

চলতি বছর শান্তিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী মারিয়া কোরিনা মাচাদো গতকাল বুধবার দিবাগত রাতে নরওয়ের অসলোতে পৌঁছেছেন। তাঁর অসলো পৌঁছানোর খবর নিশ্চিত করেছেন নোবেল কমিটির প্রধান। তবে মাচাদো সশরীর পুরস্কার গ্রহণ করতে পারেননি।
গতকাল অসলোর সিটি হলে আনুষ্ঠানিকভাবে শান্তিতে নোবেল বিজয়ীর পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। ভেনেজুয়েলার বিরোধীদলীয় এ নেতার পক্ষে তাঁর মেয়ে আনা কোরিনা সোসা পুরস্কার গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার কয়েক ঘণ্টা পর মাচাদোর অসলো পৌঁছানোর খবর পাওয়া যায়।
২০২৪ সালে ভেনেজুয়েলায় বিতর্কিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে নিকোলা মাদুরোর জয়ের পর দেশটির বিরোধীদলীয় নেতা মাচাদো অনেকটা আত্মগোপনে চলে যান।তাঁর ওপর ২০১৪ সাল থেকে ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা জারি আছে। নির্বাচনের পর মাচাদোকে আর প্রকাশ্যে খুব একটা দেখা যায়নি। তিনি গোপনে চলাফেরা করতেন। সর্বশেষ তাঁকে প্রকাশ্যে দেখা যায় গত জানুয়ারি মাসে।
গতকাল দিবাগত রাতে মাচাদোকে অসলোর গ্র্যান্ড হোটেলে বারান্দায় দেখা যায়। তিনি বারান্দা থেকে হোটেলের নিচে জড়ো হওয়া সমর্থকদের উদ্দেশে হাত নাড়ছিলেন। পরে নিজে নেমে সমর্থকদের সঙ্গে কথা বলেন, শুভেচ্ছা বিনিময় করেন ও ছবি তোলেন।
৫৮ বছর বয়সী মাচাদো একজন প্রকৌশলী। গ্র্যান্ড হোটেলের বারান্দায় তিনি উপস্থিত হওয়ার আগে নরওয়েজিয়ান নোবেল কমিটির প্রধান জোরগেন ভাটনে ফ্রিডনেস হোটেলের লবিতে জড়ো হওয়া লোকজনের উদ্দেশে বলেছিলেন, ‘আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, মারিয়া কোরিনা মাচাদো অসলোতে পৌঁছেছেন। তিনি এখানে আসার পথে রয়েছেন, তবে তিনি সরাসরি তাঁর পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাবেন।’
সাধারণত নোবেলজয়ীরা পুরস্কার নিতে এসে অসলোর গ্র্যান্ড হোটেলে অবস্থান করেন।