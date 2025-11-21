নোবেল পুরস্কার নিতে ভেনেজুয়েলা ছাড়লে ‘পলাতক’ বিবেচিত হবেন মাচাদো

ভেনেজুয়েলার বিরোধী নেতা মারিয়া কোরিনা মাচাদো নোবেল শান্তি পুরস্কার নিতে নরওয়ের উদ্দেশে দেশ ছাড়লে ‘পলাতক’ বলে বিবেচিত হবেন। ভেনেজুয়েলার অ্যাটর্নি জেনারেল তারেক উইলিয়াম সাব গতকাল বৃহস্পতিবার বার্তা সংস্থা এএফপিকে এ কথা বলেছেন।
মাচাদো বলেন, আগামী ১০ ডিসেম্বর শান্তিতে নোবেল পুরস্কার গ্রহণের জন্য নরওয়ের অসলোতে যেতে চান। বর্তমানে তিনি ভেনেজুয়েলায় আত্মগোপনে আছেন। তবে অ্যাটর্নি জেনারেল তারেক উইলিয়াম সাব বলেন, মাচাদোর বিরুদ্ধে একাধিক ফৌজদারি অপরাধের তদন্ত চলমান থাকায় তিনি ভেনেজুয়েলার বাইরে গেলে পলাতক হিসেবে গণ্য হবেন।
তারেক উইলিয়াম আরও বলেন, মাচাদোর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, বিদ্বেষ উসকে দেওয়া এবং সন্ত্রাসবাদমূলক কর্মকাণ্ডের অভিযোগ রয়েছে। ক্যারিবীয় অঞ্চলে মার্কিন সেনা মোতায়েনকে সমর্থন দেওয়ার কারণেও মাচাদোর বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে।
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্যারিবীয় অঞ্চলে বিশ্বের বৃহত্তম বিমানবাহী রণতরি, যুদ্ধজাহাজ ও যুদ্ধবিমান মোতায়েন করেছেন। মাদকবিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে দাবি যুক্তরাষ্ট্রের। তবে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোর অভিযোগ, তাঁর নেতৃত্বাধীন বামপন্থী সরকারকে উৎখাত করাটাই ট্রাম্প প্রশাসনের এমন পদক্ষেপের মূল লক্ষ্য।
ক্যারিবীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মাদকবিরোধী অভিযানের নামে বেশ কিছুদিন ধরে বিভিন্ন জাহাজে হামলা চালাচ্ছে মার্কিন সামরিক বাহিনী। এসব হামলায় এখন পর্যন্ত অন্তত ৮৩ জন নিহত হয়েছেন। চলতি বছর শান্তিতে নোবেল পুরস্কারজয়ী মারিয়া কোরিনা মাচাদো অঞ্চলটিতে মার্কিন সামরিক বাহিনীর উপস্থিতিকে স্বাগত জানিয়েছেন।
নিকোলা মাদুরো ওই অঞ্চলে মাদকচক্রের নেতৃত্ব দিচ্ছেন বলে ওয়াশিংটনের করা দাবির প্রতিও সমর্থন জানিয়েছেন মাচাদো।