দুই ধাপে চুক্তি সম্পন্ন করতে চায় ব্রাজিল

জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলন কপ৩০ আগামী শুক্রবার আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হবে। তাই শেষ মুহূর্তে ব্যাপক সমঝোতার ভিত্তিতে একটি চুক্তির ঘোষণা দিতে জোর চেষ্টা চালাচ্ছে সম্মেলনের আয়োজক দেশ ব্রাজিল। এ জন্য গত সোমবার থেকে তারা বিভিন্ন পক্ষ ও গোষ্ঠীর সঙ্গে পুরোদমে আলোচনা শুরু করেছে। এবারের চুক্তি দুই ধাপে করার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছে ব্রাজিল।
১০ নভেম্বর থেকে আমাজন নদীর মুখের কাছের বেলেম শহরে শুরু হওয়া কপ৩০-এর মূল লক্ষ্য ছিল গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ রোধ এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে সৃষ্ট ক্ষতি মোকাবিলায় জাতিসংঘের বিদ্যমান কাঠামোকে শক্তিশালী করা। কিন্তু জীবাশ্ম জ্বালানির মতো গ্রিনহাউস গ্যাসের অন্যতম প্রধান উৎস নিয়ে এখনো বড় ধরনের মতপার্থক্য রয়ে গেছে।
তবে ব্রাজিলের আশা, ব্যাপক বিরোধপূর্ণ কিছু বিষয়ে চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা এখনো একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। চুক্তির প্রথম ধাপ ব্রাজিলের স্থানীয় সময় বুধবার হওয়ার কথা। এই ধাপে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমানো এবং প্রতিশ্রুত জলবায়ু অর্থ সরবরাহের মতো গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে। বুধবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যায় এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত এই ধাপ নিয়ে চুক্তি হয়নি। চুক্তির দ্বিতীয় ধাপ হবে শুক্রবার। এতে বাদবাকি সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
কপের এবারের সভাপতি আন্দ্রে কোরেয়া দো লাগো গত মঙ্গলবার জানান, চুক্তি নিয়ে সোমবার থেকে বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে আলোচনা শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার রাতেও টানা দ্বিতীয় দিন আলোচনা চলবে। চুক্তির প্রথম ধাপ বুধবার রাতের মধ্যে অনুমোদিত হতে পারে। তবে এই ঘোষণা আসতে অনেক রাত হয়ে যেতে পারে।
বুধবার যদি ব্রাজিল চুক্তির প্রথম ধাপের ঘোষণা দিতে পারে, তা হবে বেশ সুখবর। কারণ, কপের সাম্প্রতিক কোনো সম্মেলনে এতে তাড়াতাড়ি কোনো চুক্তির ঘোষণা আসেনি; বরং চুক্তির ঘোষণা দিতে সম্মেলনের নির্ধারিত সময়ের পর বর্ধিত সময়ে আলোচনা করতে হয়েছে। এবারের সূচি অনুযায়ী ব্রাজিলের স্থানীয় সময় আগামীকাল রাত ৯টায় সম্মেলন শেষ হওয়ার কথা।
ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভার বুধবারের কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার কথা। চুক্তিকে ঘিরে যে আলোচনা চলছে, তাতে তিনি নতুন গতি সঞ্চার করতে চেষ্টা করবেন। এদিন সম্মেলনের ফাঁকে জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের সঙ্গে তাঁর বৈঠকের কথা রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় কার্যক্রম এবং বহুপক্ষীয় ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে গুতেরেসের সঙ্গে বৈঠক করছেন বলে জানান লুলা।