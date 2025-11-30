ভেনেজুয়েলার আকাশসীমা নিয়ে ট্রাম্পের বক্তব্য ‘ঔপনিবেশিক হুমকি’, বলল কারাকাস

ভেনেজুয়েলা ও দেশটির আশপাশের আকাশসীমা ‘সম্পূর্ণ বন্ধ’ বিবেচিত হবে বলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যে ঘোষণা দিয়েছেন, তার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে কারাকাস। দুই দেশের ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার মধ্যে ট্রাম্প এ ঘোষণা দেন।
গতকাল শনিবার বিকেলে এক বিবৃতিতে ভেনেজুয়েলার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, ট্রাম্পের করা ওই মন্তব্য ‘ঔপনিবেশিক হুমকি’র শামিল।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘ভেনেজুয়েলা তাদের আকাশসীমার সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন করার এ ঔপনিবেশিক হুমকির নিন্দা জানায়। এটি ভেনেজুয়েলার জনগণের বিরুদ্ধে আরেকটি বাড়াবাড়ি রকমের, অবৈধ ও অন্যায্য আগ্রাসন।’
গতকাল সকালে ট্রাম্প তাঁর মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া পোস্টে লেখেন, ‘সব উড়োজাহাজ সংস্থা, পাইলট, মাদক ব্যবসায়ী ও মানব পাচারকারীর উদ্দেশে বলছি, দয়া করে ভেনেজুয়েলার ওপরের এবং চারপাশের আকাশসীমা পুরোপুরি বন্ধ বলে বিবেচনা করুন।’
যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি ক্যারিবীয় অঞ্চলে একটি বিমানবাহী রণতরি মোতায়েন করেছে। মাদক পাচারের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে বেশ কয়েকটি জাহাজে প্রাণঘাতী বোমা হামলাও চালিয়েছে দেশটি। হামলায় বেশ কয়েকজন নিহত হয়েছেন। এটিকে জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞরা বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।
কয়েক সপ্তাহ ধরে যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ কর্মকর্তারা ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরো ও তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছেন। এর মধ্যেই গতকাল ট্রুথ সোশ্যালে ঘোষণাটি দেন ট্রাম্প।
ট্রাম্প প্রশাসন বলছে, তারা মাদক পাচার মোকাবিলার অংশ হিসেবে ভেনেজুয়েলাকে লক্ষ্যবস্তু করছে। তবে বিশেষজ্ঞ ও মানবাধিকার পর্যবেক্ষকদের আশঙ্কা, ওয়াশিংটন মাদুরোকে অবৈধভাবে ক্ষমতা থেকে অপসারণের চেষ্টার ভিত্তি তৈরি করছে।
যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি ক্যারিবীয় অঞ্চলে একটি বিমানবাহী রণতরি মোতায়েন করেছে। মাদক পাচারের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে বেশ কয়েকটি জাহাজে প্রাণঘাতী বোমা হামলাও চালিয়েছে তারা। হামলায় বেশ কয়েকজন নিহত হয়েছেন। এটিকে জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞরা বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।
চলতি সপ্তাহের শুরুর দিকে ট্রাম্প সতর্ক করে বলেন, তিনি খুব শিগগির ‘স্থলপথে’ ভেনেজুয়েলার মাদক পাচার নেটওয়ার্ককে নিশানা করবেন।
এ সতর্কবার্তার পরিপ্রেক্ষিতে গত বৃহস্পতিবার জাতীয় টেলিভিশনে সম্প্রচারিত এক ভাষণে নিকোলা মাদুরো বলেন, ভেনেজুয়েলাবাসীকে কোনোভাবেই ভয় দেখানো যাবে না।
গত আগস্টে মাদুরোকে গ্রেপ্তারে সহায়ক তথ্য দেওয়ার বিনিময়ে পাঁচ কোটি ডলার পুরস্কার ঘোষণা করে যুক্তরাষ্ট্র। এটি তাঁর বিরুদ্ধে ওয়াশিংটন ঘোষিত আগের পুরস্কারের অঙ্কের দ্বিগুণ। চলতি সপ্তাহের শুরুতে যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা করে যে তারা ‘কার্টেল দে লস সোলেস’কে ‘সন্ত্রাসী’ সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করছে। যুক্তরাষ্ট্রের দাবি, এ সংগঠনের সঙ্গে মাদুরোর সংশ্লিষ্টতা আছে।
গত আগস্টে নিকোলা মাদুরোকে গ্রেপ্তারে সহায়ক তথ্য দেওয়ার বিনিময়ে পাঁচ কোটি ডলার পুরস্কার ঘোষণা করে যুক্তরাষ্ট্র। এটি মাদুরোর বিরুদ্ধে ওয়াশিংটন ঘোষিত আগের পুরস্কারের অঙ্কের দ্বিগুণ। চলতি সপ্তাহের শুরুতে যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা করে, তারা ‘কার্টেল দে লস সোলেস’ নামের সংগঠনকে ‘সন্ত্রাসী’ সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করছে। যুক্তরাষ্ট্রের দাবি, এ সংগঠনের সঙ্গে মাদুরোর সংশ্লিষ্টতা আছে।
১৯৯০-এর দশকে মাদক পাচার থেকে বিরাট সম্পদশালী হয়ে ওঠা উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তাদের বোঝাতে ভেনেজুয়েলার নাগরিকেরা কার্টেল দে লস সোলেস শব্দটি ব্যবহার শুরু করেন।
এদিকে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলেছেন। শুক্রবার দ্য নিউইয়র্ক টাইমসের খবরে বলা হয়, গত সপ্তাহে ট্রাম্প মাদুরোর সঙ্গে কথা বলেছেন। দুই নেতার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে সম্ভাব্য একটি বৈঠক নিয়েও আলোচনা হয়েছে।
এ বিষয়ে অবগত কয়েকজনকে উদ্ধৃত করে সংবাদমাধ্যমটির প্রতিবেদনে বলা হয়, এ মুহূর্তে এমন কোনো বৈঠকের পরিকল্পনা নেই। তবে যদি বৈঠকটি হয়, তবে এটি হবে মাদুরো ও কোনো মার্কিন প্রেসিডেন্টের মধ্যে প্রথম কোনো সরাসরি বৈঠক।