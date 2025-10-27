‘নিঃসন্দেহে’ মাদুরো সরকারকে উৎখাত করতে চান ট্রাম্প, বিবিসিকে ভেনেজুয়েলার কর্মকর্তা

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভেনেজুয়েলাকে যুক্তরাষ্ট্রের ‘উপনিবেশে’ পরিণত করতে চান বলে বিবিসির ‘নিউজআওয়ার’ অনুষ্ঠানে মন্তব্য করেছেন ভেনেজুয়েলার অ্যাটর্নি জেনারেল তারেক উইলিয়াম সাব।
গতকাল রোববার তারেক উইলিয়াম সাব বলেন, ভেনেজুয়েলায় সরকার পরিবর্তনের ডাক আসলে দেশটির প্রাকৃতিক সম্পদ সোনা, তেল ও তামার মজুত কবজা করার একটি অজুহাত মাত্র।
ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোর ঘনিষ্ঠ সহযোগী তারেক উইলিয়াম সাব বলেন, ভেনেজুয়েলার সরকারকে উৎখাত করার চেষ্টা করছে যুক্তরাষ্ট্র, এ বিষয়ে ‘কোনো সন্দেহ নেই’। এটি যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘ ‘ব্যর্থ’ অভিযানগুলোর সর্বশেষ উদাহরণ।
২০২৪ সালের নির্বাচন স্বাধীন ও সুষ্ঠু হয়নি বলে ব্যাপকভাবে সমালোচিত হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রসহ বহু দেশ মাদুরোকে ভেনেজুয়েলার বৈধ নেতা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি।
ট্রাম্প একাধিকবার ভেনেজুয়েলায় সামরিক হস্তক্ষেপের সম্ভাবনার কথা বলেছেন এবং গত সপ্তাহে তিনি বলেন, ‘সমুদ্র এখন নিয়ন্ত্রণে।’ তাই যুক্তরাষ্ট্র ‘এখন ভূমি নিয়েও ভাবছে’।
গত সেপ্টেম্বর থেকে ট্রাম্প প্রশাসন দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলে অভিযান চালাতে শুরু করে। এটিকে মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হিসেবে বর্ণনা করা হচ্ছে। কথিত মাদকবাহী বিভিন্ন নৌযানে হামলায় এ পর্যন্ত কমপক্ষে ৪৩ জন নিহত হয়েছেন।
যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের রিপাবলিকান ও ডেমোক্রেটিক পার্টির সদস্যরা এসব হামলার আইনগত ভিত্তি ও প্রেসিডেন্টের হামলার নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা নিয়ে উদ্বেগ জানিয়েছেন।
রিপাবলিকান সিনেটর লিন্ডসে গ্রাহাম গতকাল রোববার সাংবাদিকদের বলেন, ভবিষ্যতে ‘স্থল অভিযানের’ সম্ভাবনা রয়েছে। ট্রাম্প তাঁকে জানিয়েছেন, এশিয়া সফর শেষে ভবিষ্যৎ সামরিক অভিযান নিয়ে তিনি কংগ্রেস সদস্যদের ব্রিফ করবেন।
ভেনেজুয়েলায় স্থল অভিযানের সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তারেক উইলিয়াম বিবিসিকে বলেন, ‘এটা হওয়া উচিত নয়, কিন্তু আমরা প্রস্তুত।’ তিনি আরও বলেন, ‘অবৈধ’ মাদকবিরোধী অভিযানের পরও ভেনেজুয়েলা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আবার সংলাপ শুরু করতে প্রস্তুত।
গত দুই মাসে যুক্তরাষ্ট্র ক্যারিবীয় অঞ্চলে যুদ্ধজাহাজ, যুদ্ধবিমান, গুপ্তচর বিমান, বোমারু বিমান ও ড্রোন মোতায়েন বৃদ্ধি করছে। এটিকে মাদক ও মাদক-সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অভিযান হিসেবে বর্ণনা করছে ওয়াশিংটন।
তবে বহু বিশ্লেষকের মতে, মাদুরোকে ক্ষমতাচ্যুত করার লক্ষ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের এই সামরিক শক্তি প্রদর্শন এবং ভয় দেখানো।