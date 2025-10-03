উপকূলের কাছে মার্কিন যুদ্ধবিমান দেখে বলে দাবি ভেনেজুয়েলার

ভেনেজুয়েলার প্রতিরক্ষামন্ত্রী জেনারেল ভ্লাদিমির পাদ্রিনো গতকাল বৃহস্পতিবার বলেছেন, দেশটির উপকূলের কাছে পাঁচটি মার্কিন যুদ্ধবিমান শনাক্ত করা হয়েছে। এ ঘটনাকে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে একধরনের হুমকি বলে আখ্যা দিয়েছেন।
রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে প্রচারিত এক ভাষণে ভ্লাদিমির পাদ্রিনো বলেন, ‘সাম্রাজ্যবাদী এই যুদ্ধবিমানগুলো ভেনেজুয়েলার উপকূলের কাছে চলে আসার দুঃসাহস দেখিয়েছে।’ একটি বিমান সংস্থার মাধ্যমে যুদ্ধবিমানগুলোর তথ্য নিয়ন্ত্রণকক্ষে জানানো হয়েছে বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি।
যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে মন্তব্যের অনুরোধে তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দেয়নি।
পরে এক বিবৃতিতে ভেনেজুয়েলা সরকার বলেছে, কলম্বিয়ার বিমান সংস্থা অ্যাভিয়ানকা জানিয়েছে, ভেনেজুয়েলার উপকূল থেকে প্রায় ৭৫ কিলোমিটার (৪৭ মাইল) দূরে যুদ্ধবিমানগুলো দেখা গেছে।
অ্যাভিয়ানকা মন্তব্যের অনুরোধে তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দেয়নি।
বিবৃতিতে ভেনেজুয়েলা সরকার যুক্তরাষ্ট্রের ‘যুদ্ধমন্ত্রী’ পিটার হেগসেথের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছে, তিনি যাতে অবিলম্বে তাঁর বেপরোয়া ও যুদ্ধংদেহী মনোভাব থেকে সরে আসেন। এই মনোভাব ক্যারিবীয় অঞ্চলের শান্তি বিঘ্নিত করছে।
যুক্তরাষ্ট্র ক্যারিবীয় অঞ্চলে যুদ্ধজাহাজের একটি বহর মোতায়েন করেছে। ওয়াশিংটনের দাবি, মাদক চোরাচালান প্রতিরোধে অভিযানের অংশ হিসেবে এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ভেনেজুয়েলা থেকে আসা কয়েকটি নৌকা ধ্বংসের দাবি করেছে যুক্তরাষ্ট্র। এ ঘটনায় কয়েকজন আরোহী নিহত হয়েছেন।
ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরো অভিযোগ করেছেন, যুক্তরাষ্ট্র দেশটির সরকার পরিবর্তনের চেষ্টা করছে। তবে তিনি মার্কিন দূত রিচার্ড গ্রেনেলের সঙ্গে আলোচনায় বসার প্রস্তাবও দিয়েছেন।