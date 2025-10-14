মেক্সিকোয় বন্যায় ৬৪ জনের প্রাণহানি

মেক্সিকোর মধ্য ও পূর্বাঞ্চলে বন্যায় অন্তত ৬৪ জনের মৃত্যু হয়েছে, নিখোঁজ রয়েছেন ৬৫ জন। গত সপ্তাহে মেক্সিকোর কয়েকটি প্রদেশে ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে রাস্তাঘাট প্লাবিত হয়, ভূমিধসের ঘটনা ঘটে এবং সড়ক ও সেতু ভেঙে যায়। গত সোমবারও অনেক ছোট গ্রামে রাস্তাঘাট দিয়ে পৌঁছানো যায়নি।
স্থানীয় লোকজন খাবার ও জিনিসপত্র পৌঁছানোর জন্য পথ পরিষ্কার করছেন। প্রেসিডেন্ট ক্লদিয়া শেনবাউম সোমবার বলেন, উদ্ধারকাজে সহায়তার জন্য প্রায় ১০ হাজার সেনাসদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। উদ্ধারকাজে নৌকা, বিমান ও হেলিকপ্টার ব্যবহার করা হচ্ছে।
বন্যায় বিপর্যস্তদের জন্য জরুরি খাবার ও পানি পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। বন্যায় যাঁরা বাড়ি হারিয়েছেন, তাঁদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে। হেলিকপ্টার দিয়ে দূরবর্তী মানুষদের কাছে খাবার ও পানি পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।