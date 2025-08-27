এক ঘণ্টায় ১৩০০০ ‘টাকোস’ বানিয়ে বিশ্ব রেকর্ড

মেক্সিকোর ঐতিহ্যবাহী খাবার টাকোস। দেশটির জনপ্রিয় এই ‘স্ট্রিট ফুড’ এখন বিশ্বজুড়ে ভোজনরসিকদের পছন্দের তালিকায় ওপরের দিকে জায়গা করে নিয়েছে।
সাধারণত ছোট রুটির (টর্টিলা) মাঝখানে মাংস, সবজি, সস এবং কখনো চিজ ভরে টাকোস তৈরি করা হয়। মাত্র এক ঘণ্টায় ১৩ হাজার ২১৫টি টাকোস বানিয়ে তা পরিবেশন করে বিশ্ব রেকর্ড গড়েছে মেক্সিকোর ১০০ জন কুকিং শিক্ষার্থীদের একটি দল।
আয়োজনটি হয়েছিল মেক্সিকোর গুয়াদালুপে শহরে ঐতিহ্যবাহী লা ডিসকাদা ২০২৫ ফেস্টিভ্যালে। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস গড়ার লক্ষ্যে আটঘাট বেঁধেই তাঁরা ওই উৎসবে যোগ দিতে এসেছিলেন। এ জন্য তাঁরা নিয়ে এসেছিলেন ২৩ ফুট ব্যাসার্ধের বিশাল এক কড়াই। বিশাল আকারের এই কড়াই দিয়েও দলটি বিশ্ব রেকর্ড গড়েছে।
সেই কড়াইয়ে তাঁরা প্রথমে তেল দেন। এরপর একে একে ঢেলে দেন বস্তা বস্তা সসেজ, গরুর মাংস, শূকরের মাংস, বেকন, টমেটো, মরিচ, পেঁয়াজ এবং ক্যানের পর ক্যান বিয়ার।
কাঠের চুলার ওপর বিশাল ওই কড়াইয়ে নেড়ে নেড়ে শিক্ষার্থীদের দল উপাদানগুলো ভাজা ভাজা করতে থাকে। এ জন্য তাঁরা বিশাল বিশাল হাতা ব্যবহার করেন। এভাবে ৩ ঘণ্টা ৪০ মিনিটের বেশি সময় ধরে তৈরি করা হয় ৫ হাজার ৩৩১ পাউন্ড লা ডিসকাদা।
মেক্সিকোর স্টার-ফ্রাই ডিশ লা ডিসকাদা খোলা কড়াইয়ের মধ্যে উচ্চ আঁচে, তেল বা মাখনের মধ্যে দ্রুত নেড়ে ভাজা ভাজা করে তৈরি করা হয়। একসঙ্গে এত বেশি লা ডিসকাদা আর কখনো তৈরি হয়নি। তাই এটাও একটি বিশ্ব রেকর্ড।
এরপর এই লা ডিসকাদা পরিবেশনের পালা। ওই ফেস্টিভ্যালে প্রায় ১০ হাজার দর্শনার্থী ছিলেন। কুকিং শিক্ষার্থীরা দ্রুত হাতে ওই লা ডিসকাদা দিয়ে তৈরি করে ফেলেন ১৩ হাজারের বেশি টাকোস।
দর্শনার্থীরা খাওয়ার পর যে টাকোস বেঁচে গিয়েছিল, সেগুলো স্থানীয় একটি ফুড ব্যাংকে দান করে দেওয়া হয়। এভাবেই একটি উদ্যোগে ওই শিক্ষার্থীরা গড়েন তিনটি বিশ্ব রেকর্ড। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস কর্তৃপক্ষ ফেস্টিভ্যালে উপস্থিত থেকে সব প্রমাণ সংগ্রহ করেছে।