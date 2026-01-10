হোয়াইট হাউসে বিভিন্ন তেল কোম্পানির নির্বাহীদের সঙ্গে বৈঠক করেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ৯ জানুয়ারি, ২০২৬
লাতিন আমেরিকা

তেল কোম্পানিগুলোকে ট্রাম্প

আপনারা আমাদের সঙ্গে কাজ করবেন, কোনোভাবেই ভেনেজুয়েলার সঙ্গে নয়

আল–জাজিরা

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তেল কোম্পানির নির্বাহীদের ভেনেজুয়েলায় দ্রুত ফিরে গিয়ে বিনিয়োগ করার আহ্বান জানিয়েছেন। হোয়াইট হাউস বলছে, তারা চাইছে প্রায় ১০ হাজার কোটি ডলার বিনিয়োগ নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে দেশটির তেলশিল্পকে আবার সচল করতে।

ট্রাম্প গতকাল শুক্রবার তেল খাতের নির্বাহীদের সঙ্গে বৈঠক করেন। সে সময় তিনি ভেনেজুয়েলায় দ্রুত বিনিয়োগ করা বা কিছু ক্ষেত্রে দেশটিতে ফিরে যাওয়া নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে না ভোগার জন্য তাঁদের আশ্বস্ত করেন। দক্ষিণ আমেরিকার দেশটিতে রাষ্ট্রীয় সম্পদ জব্দ, চলমান মার্কিন নিষেধাজ্ঞা এবং বর্তমান রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা চলার মধ্যেই ট্রাম্প তেল ব্যবসায়ীদের এমন আহ্বান জানিয়েছেন।

ট্রাম্প বলেন, ‘আপনারা সম্পূর্ণ নিরাপদ। আপনারা সরাসরি আমাদের সঙ্গে কাজ করবেন, কোনোভাবেই ভেনেজুয়েলার সঙ্গে নয়। আমরা চাই না যে আপনারা ভেনেজুয়েলার সঙ্গে কাজ করুন।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমাদের বড় তেল কোম্পানিগুলো নিজেদের অর্থ থেকে কমপক্ষে ১০ হাজার কোটি ডলার ব্যয় করবে; সরকারের অর্থ নয়। তাদের সরকারি অর্থের দরকার নেই। তবে তাদের সরকারের পক্ষ থেকে সুরক্ষা দরকার।’

গতকাল শুক্রবার মার্কিন সেনারা ভেনেজুয়েলার তেলের সঙ্গে যুক্ত আরও একটি ট্যাংকার জব্দ করেছে। এ নিয়ে গত এক মাসে এ ধরনের পাঁচটি ট্যাংকার জব্দ করা হয়েছে। এমন পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে বোঝা যায়, যুক্তরাষ্ট্র ভেনেজুয়েলার তেল রপ্তানি, পরিশোধন ও উৎপাদনব্যবস্থা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করতে চায়।

এমন পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে বোঝা যায়, যুক্তরাষ্ট্র ভেনেজুয়েলার তেল রপ্তানি, পরিশোধন ও উৎপাদনব্যবস্থা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করতে চায়।

ট্রাম্প গতকাল ভোর হওয়ার আগেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া পোস্টে লেখেন, ‘বড় তেল কোম্পানিগুলো কমপক্ষে ১০ হাজার কোটি ডলার বিনিয়োগ করবে এবং আজ আমি তাদের সঙ্গে হোয়াইট হাউসে দেখা করব।’

ট্রাম্প গতকাল ভোর হওয়ার আগেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া পোস্টে লেখেন, 'বড় তেল কোম্পানিগুলো কমপক্ষে ১০ হাজার কোটি ডলার বিনিয়োগ করবে এবং আজ আমি তাদের সঙ্গে হোয়াইট হাউসে দেখা করব।'

হোয়াইট হাউস বলেছে, তারা শেভরন, এক্সনমোবিল ও কনোকোফিলিপসসহ ১৭টি তেল কোম্পানির নির্বাহীদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। এক্সনমোবিল ও কনোকোফিলিপস একসময় ভেনেজুয়েলায় প্রকল্প পরিচালনা করত। ২০০৭ সালে ভেনেজুয়েলার তখনকার প্রেসিডেন্ট হুগো চাভেজের সময় বেসরকারি প্রকল্পগুলো জাতীয়করণ করার পর দেশটিতে এ কোম্পানিগুলোর কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। তবে শেভরন এখনো ভেনেজুয়েলায় কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

