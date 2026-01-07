মাদুরোর প্রেসিডেনশিয়াল গার্ডের কমান্ডারকে বরখাস্ত করলেন দেলসি রদ্রিগেজ

ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেনশিয়াল অনার গার্ডের জেনারেল ইন কমান্ডার জাভিয়ের মারকানো তাবাতাকে বরখাস্ত করেছেন দেশটির অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট দেলসি রদ্রিগেজ।
মার্কিন সামরিক বাহিনী গত শনিবার ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসে বিশেষ অভিযান চালিয়ে দেশটির প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরো ও তাঁর স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকে তুলে নিয়ে যাওয়ার কয়েকদিন পর প্রেসিডেনশিয়াল অনার গার্ডের জেনারেল ইন কমান্ডারকে বরখাস্ত করা হলো।
মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীকে কারাকাস থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে এ দম্পতির বিচার শুরু হয়েছে। মাদুরো, তাঁর স্ত্রী আর ছেলে এবং আরও তিনজনের বিরুদ্ধে ‘মাদকসন্ত্রাস’ এবং মাদক পাচার ও অস্ত্র রাখার অভিযোগ আনা হয়েছে।
প্রেসিডেনশিয়াল অনার গার্ড হলো এমন একটি সামরিক বাহিনী যেটি থেকে ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রপ্রধানের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা দেহরক্ষীদের সরবরাহ করা হয়ে থাকে।
মাদুরোর বাসভবনে মার্কিন সামরিক অভিযানের সময় ঠিক কতজন হতাহত হয়েছেন, সরকারিভাবে সেই তথ্য এখনো প্রকাশ করা হয়নি। তবে ভেনেজুয়েলার স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলো বলছে, সামরিক–বেসামরিক মিলিয়ে এ সংখ্যা ৫৭ জন। ধারণা করা হচ্ছে, অভিযানে নিহতদের মধ্যে প্রেসিডেনশিয়াল অনার গার্ডের সদস্যরাও রয়েছেন।
প্রেসিডেনশিয়াল অনার গার্ডের জেনারেল ইন কমান্ডারকে সরিয়ে দেওয়ার আদেশ জারি করেছেন ভেনেজুয়েলার অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট দেলসি রদ্রিগেজ। গত সোমবার রদ্রিগেজ শপথ নেন। এর আগে তিনি মাদুরোর সরকারে ভাইস‑প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। রদ্রিগেজ মাদুরোর ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত।
মাদুরোকে তুলে নেওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রই ভেনেজুয়েলা চালাবে—এমন কথা বলে আসছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সোমবারও সংবাদমাধ্যম এনবিসিকে তিনি বলেন, বর্তমানে তিনিই দেশটির দায়িত্বে আছেন।
যদিও মঙ্গলবার দেলসি রদ্রিগেজ বলেছেন, ‘বিদেশি এজেন্টরা ভেনেজুয়েলা শাসন করছে না। ভেনেজুয়েলার সরকারই দেশটি শাসন করছে, আর কেউ নয়।’