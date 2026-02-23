নতুন স্নায়ুযুদ্ধ চান না ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলা

ব্রাজিল কোনো ‘নতুন স্নায়ুযুদ্ধ’ চায় না বলে জানিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট লুইস ইনাসিও লুলা দা সিলভা।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ওয়াশিংটন সফরের আগে সব দেশের প্রতি সমান আচরণের আহ্বান জানিয়েছেন লুলা।
ভারত সফর শেষে গতকাল রোববার নয়াদিল্লিতে এক সংবাদ সম্মেলনে লুলা বলেন, ‘আমি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে বলতে চাই যে আমরা কোনো নতুন স্নায়ুযুদ্ধ চাই না। আমরা অন্য কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে চাই না। আমরা চাই সব দেশকে সমানভাবে মূল্যায়ন করা হোক।’
আগামী মার্চের প্রথম সপ্তাহে ওয়াশিংটনে ট্রাম্পের সঙ্গে লুলার বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। লুলা জানান, তাঁদের আলোচনার এজেন্ডায় বাণিজ্য, অভিবাসন, বিনিয়োগ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে অংশীদারত্বের বিষয়গুলো স্থান পাবে।
তবে গাজা যুদ্ধ, ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট মাদুরোকে আটক এবং ট্রাম্পের ‘শান্তি পর্ষদ’সহ কিছু বিষয়ে লুলা ও ট্রাম্পের মতপার্থক্য রয়েছে।