মাদুরোকে যুক্তরাষ্ট্রের তুলে নেওয়ার ঘটনা ‘কাপুরুষোচিত অপহরণ’: ভেনেজুয়েলার প্রতিরক্ষামন্ত্রী

ভেনেজুয়েলায় সামরিক অভিযান চালিয়ে প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোকে আটক করে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে যাওয়ার ঘটনার নিন্দা জানিয়ে একে ‘কাপুরুষোচিত অপহরণ’ বলেছেন দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী ভ্লাদিমির পাদ্রিনো লোপেজ।
লোপেজ বলেন, প্রেসিডেন্টের কয়েকজন দেহরক্ষীকে ঠান্ডা মাথায় খুন করা হয়েছে। ভেনেজুয়েলার কয়েকজন সেনা ও বেসামরিক নাগরিকও নিহত হয়েছেন।
গতকাল রোববার টেলিভিশনে সম্প্রচারিত ওই বক্তব্যে পাদ্রিনো লোপেজ সুপ্রিম কোর্টের রায়ের প্রতিও সমর্থন জানিয়েছেন। মাদুরোকে তুলে নিয়ে যাওয়ার পর সুপ্রিম কোর্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট দেলসি রদ্রিগেজকে ৯০ দিনের জন্য ভেনেজুয়েলার ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন। রদ্রিগেজ একই সঙ্গে দেশটির তেলমন্ত্রী।
দেলসি রদ্রিগেজ যদি ওয়াশিংটনের সঙ্গে সহযোগিতা না করেন, তবে তাঁকেও খুব বড় মূল্য চুকাতে হবে বলে হুঁশিয়ার করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।
টেলিফোনে দ্য আটলান্টিককে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, ‘তিনি যদি সঠিক কাজ না করেন, তবে তাঁকেও খুব বড় মূল্য চুকাতে হবে—সম্ভবত মাদুরোর চেয়েও বড়।’
গত শনিবার স্থানীয় সময় শেষরাতের দিকে মার্কিন বাহিনী কারাকাস ও এর আশপাশের এলাকায় হামলা চালায়। তারা সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে বোমা ফেলে এবং মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীকে তুলে নিয়ে নিউইয়র্কে নিয়ে গেছে। সেখানে মাদুরোর বিরুদ্ধে মাদক পাচার ও অবৈধ অস্ত্র রাখার কয়েকটি মামলা রয়েছে। ওই সব মামলায় ফেডারেল আদালতে মাদুরোর বিচার হবে।
মাদুরোকে বর্তমানে নিউইয়র্কে ব্রুকলিনের আটককেন্দ্র মেট্রোপলিটন ডিটেনশন সেন্টারে (এমডিসি) রাখা হয়েছে। আজ সোমবার ম্যানহাটানের ফেডারেল আদালতে প্রথমবার মাদুরোকে হাজির করা হতে পারে।
ভেনেজুয়েলাজুড়ে উদ্বেগ-অনিশ্চয়তা
মার্কিন বাহিনী অভিযান চালিয়ে কারাকাসের সেফ হোম থেকে প্রেসিডেন্ট মাদুরোকে তুলে নিয়ে যাওয়ার পর ভেনেজুয়েলার কেউ কেউ যুক্তরাষ্ট্রের এ পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন। তবে একই সঙ্গে অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছেন, এই পদক্ষেপ দেশটিতে সংকট ও সংঘাত আরও তীব্র করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের পদক্ষেপের বিরুদ্ধে নানা জায়গায় প্রতিবাদও হয়েছে।
চলমান অনিশ্চয়তার কারণে ভেনেজুয়েলার কিছু মানুষ দেশ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সীমান্ত পেরিয়ে তাঁরা কলম্বিয়ার কুকুটা শহরে যেতে চান। তাঁদের একজন কারিনা রে। তিনি মাত্রই সীমান্ত পেরিয়েছেন। তিনি সীমান্তের ওপারে ভেনেজুয়েলার সান ক্রিস্টোবল নগরে উদ্বেগজনক পরিস্থিতি বিরাজ করছে বলে জানান।
দেশ কে চালাবে, তা নিয়েও চরম অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও গতকাল রোববার বলেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্র ভেনেজুয়েলা পরিচালনা করতে যাবে না। এর কয়েক ঘণ্টা পর প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা দেন, আপাতত যুক্তরাষ্ট্রই ভেনেজুয়েলা ‘চালাবে’।
কারাকাসে মোটরসাইকেলচালক রোনাল্ড গাউলি বলেন, ‘ভেনেজুয়েলায় সবার জন্য ইতিবাচক পরিবর্তন হওয়া উচিত। কারণ, এখানে ২৮ বছর ধরে একই সরকার চলছে। এখন সময় দেশে পরিবর্তন আনার।’
কারাকাসের ব্যবসায়ী হুয়ান কার্লোস রিঙ্কন সতর্ক অবস্থায় আছেন। তিনি বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে বলেন, ‘সত্যিটা হলো, এর পেছনে অনেক কারসাজি আছে। আমরা শান্তিতে থাকতে চাই, এগিয়ে যেতে চাই এবং চাই ভেনেজুয়েলা অন্যান্য দেশের মতো নিজের ভাগ্য এবং নিজের নেতা নির্বাচনের অধিকার রাখুক।’
আল–জাজিরাকে রে আরও বলেন, ‘সেখানে মানুষের দীর্ঘ লাইন, লোকজন খুবই সংশয়ে রয়েছেন, খাবার পাওয়া নিয়েও উৎকণ্ঠা রয়েছে। সুপারমার্কেটগুলো একে একে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।’
কুকুটা থেকে আল–জাজিরার একজন প্রতিবেদক জানিয়েছেন, মাদুরোকে ক্ষমতা থেকে অপসারণের খবরে ভেনেজুয়েলায় অনেকে শুরুতে খুশি হয়েছিলেন। কিন্তু দ্রুতই তাঁদের আনন্দ অনিশ্চয়তায় বদলে গেছে।
আল-জাজিরার ওই প্রতিবেদক আরও বলেন, ‘কয়েকজন আমাকে বলেছেন, তাঁরা আশা করেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্র তৎক্ষণাৎ বিরোধীদলীয় নেতা মারিয়া কোরিনা মাচাদো এবং এদমুন্দ গঞ্জালেস উরুতিয়াকে দেশে ফিরিয়ে আনবে। ভেনেজুয়েলায় অনেকে বিশ্বাস করেন, সর্বশেষ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে উরুতিয়াই জয়ী হয়েছিলেন।
এই সাংবাদিক পরিস্থিতি তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, কিন্তু যখন মাদুরো সরকারের বেশির ভাগই কর্মকর্তাই এখনো পদে বহাল রয়েছেন এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট দেলসি রদ্রিগেজকে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে, তখন পরবর্তী সময়ে কী ঘটতে চলেছে, তা নিয়ে ভয় ও উদ্বেগ বাড়ছে।
সশস্ত্র সংঘাতসংক্রান্ত লোকেশন অ্যান্ড ইভেন্ট ডেটা প্রজেক্টের (এসিএলইডি) জ্যেষ্ঠ বিশ্লেষক তিজিয়ানো ব্রেদা বলেন, পরবর্তী পরিস্থিতি নির্ভর করবে ভেনেজুয়েলার সরকার ও সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিক্রিয়ার ওপর।
ব্রেদা বলেন, এখন পর্যন্ত তারা মার্কিন সেনাদের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষ এড়িয়ে চলেছে। কিন্তু অসন্তোষ দমন করার চেষ্টা হিসেবে রাস্তায় সেনা বা নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে।
এই বিশ্লেষক মনে করেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে সুষ্ঠুভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্ভব নয়। মাদুরো সরকারপন্থী সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর প্রতিরোধ গড়ে তোলার উচ্চঝুঁকি এখনো রয়েছে। এদের সঙ্গে সেনাবাহিনীর একটি অংশ এবং ভেনেজুয়েলায় সক্রিয় কলম্বিয়ান বিদ্রোহী নেটওয়ার্কও রয়েছে।