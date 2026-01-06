নিকোলা মাদুরো ও তাঁর স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসের মুক্তির দাবিতে ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসে মিছিল। ৪ জানুয়ারি, ২০২৬
নিকোলা মাদুরো ও তাঁর স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসের মুক্তির দাবিতে ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসে মিছিল। ৪ জানুয়ারি, ২০২৬
লাতিন আমেরিকা

মাদুরোকে তুলে নেওয়ার সময় মার্কিন অভিযানে ৫৭ জন নিহত

বিবিসি

ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসে দেশটির প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোর বাসভবনে গত শনিবারের মার্কিন সামরিক অভিযানের সময় ৫৭ জন নিহত হওয়ার খবর জানিয়েছে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলো।

ওই অভিযানে মার্কিন সামরিক বাহিনী মাদুরো ও তাঁর স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকে তুলে নিয়ে যায়। তাঁদের কারাকাস থেকে ২ হাজার ১০০ মাইল পাড়ি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে নেওয়া হয়।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলোর জানিয়েছে, নিহতদের মধ্যে ভেনেজুয়েলার ২৩ সেনা রয়েছেন। আরও রয়েছেন কিউবার ৩২ জন যোদ্ধা। এ ছাড়া বেসামরিক দুজন নারীও নিহত হয়েছেন।

এর আগে গত শনিবার নিউইয়র্ক পোস্টকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছিলেন, ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোকে আটকের অভিযানে কিউবার অনেক নাগরিক প্রাণ হারিয়েছেন।

ট্রাম্প বলেন, ‘মার্কিন অভিযানের সময় কিউবানরা মাদুরোকে সুরক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন, যা তাঁদের জন্য মোটেও ভালো সিদ্ধান্ত ছিল না।’

এদিকে নিকোলা মাদুরো ও সিলিয়া ফ্লোরেসকে গত সোমবার স্থানীয় সময় সকালে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের একটি আদালতে হাজির করা হয়।

Also read:ট্রাম্প নাকি রদ্রিগেজ, ভেনেজুয়েলা আসলে কে চালাচ্ছেন

মাদুরো, তাঁর স্ত্রী ও ছেলে এবং আরও তিনজনের বিরুদ্ধে ‘মাদকসন্ত্রাস’ এবং মাদক পাচার ও অস্ত্র রাখার অভিযোগ আনা হয়েছে। যদি তাঁরা দোষী সাব্যস্ত হন তবে তাঁদের আজীবন কারাদণ্ডের সাজা হতে পারে।

মাদুরো তাঁর বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এবং নিজেকে অপহরণের শিকার ও একজন ‘ভালো মানুষ’ হিসেবে দাবি করেছেন। তিনি বলেছেন, ‘আমি এখনো আমার দেশের প্রেসিডেন্ট। 

Also read:ভেনেজুয়েলা নিয়ে ট্রাম্পের কর্মকাণ্ডে বিভক্ত মার্কিনরা
Also read:মাদুরোকে রক্ষা করতে গিয়ে অনেক কিউবান মারা গেছেন: ট্রাম্প
Also read:ভেনেজুয়েলার নতুন নেতৃত্বের কাছে কী চান ডোনাল্ড ট্রাম্প
আরও পড়ুন