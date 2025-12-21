ভেনেজুয়েলার উপকূলের কাছে জ্বালানি তেলের আরেকটি ট্যাংকার অবরুদ্ধ করল যুক্তরাষ্ট্র

ভেনেজুয়েলার উপকূলে আন্তর্জাতিক জলসীমা থেকে জ্বালানি তেলবাহী একটি ট্যাংকার অবরুদ্ধ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের কোস্টগার্ড।
গতকাল শনিবার যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি–বিষয়ক মন্ত্রী ক্রিস্টি নোয়েম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
ভেনেজুয়েলায় আসা-যাওয়া করা সব নিষিদ্ধ জ্বালানি তেলবাহী ট্যাংকার অবরুদ্ধ করার বিষয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্দেশের কয়েক দিনের মাথায় এ ঘটনা ঘটল।
সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোর মধ্যে দ্বিতীয়বারের মতো ভেনেজুয়েলার কাছাকাছি জ্বালানি তেলবাহী ট্যাংকার অবরুদ্ধ করল যুক্তরাষ্ট্র।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক বিবৃতিতে ক্রিস্টি নোয়েম বলেন, মাদক–সন্ত্রাসে অর্থায়নের কাজে ব্যবহৃত নিষিদ্ধ তেলের অবৈধ চলাচল বন্ধে যুক্তরাষ্ট্র কঠোর অবস্থানে থাকবে।
যুক্তরাষ্ট্রের তিন কর্মকর্তা গতকাল সকালে রয়টার্সকে ট্যাংকার অবরুদ্ধ করার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
ট্যাংকারটিতে নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত তেল ছিল বলে দাবি করেন হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র অ্যানা কেলি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া পোস্টে তিনি বলেন, ট্যাংকারটি ভুয়া পতাকা ব্যবহার করে নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত তেল পাচারের কাজে যুক্ত ছিল। এর মাধ্যমে মাদক–সন্ত্রাসী মাদুরো সরকারকে অর্থের জোগান দেওয়া হচ্ছিল।
ব্রিটিশ সামুদ্রিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সংস্থা ‘ভ্যানগার্ড’ বলেছে, পানামার পতাকাবাহী ‘সেঞ্চুরিজ’ নামের ট্যাংকারটি ক্যারিবীয় সাগরে বার্বাডোজের পূর্ব দিক থেকে অবরুদ্ধ করা হয়।
এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ভেনেজুয়েলা। দেশটির সরকার যুক্তরাষ্ট্রের আনা অভিযোগ অস্বীকার করেছে।
এক বিবৃতিতে ভেনেজুয়েলা সরকার বলেছে, আন্তর্জাতিক জলসীমা থেকে একটি বেসরকারি জাহাজ ও এর ক্রুদের জোরপূর্বক গায়েব করার বিষয়টি তারা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে তুলবে।
যুক্তরাষ্ট্রের অফিস অব ফরেন অ্যাসেটস কন্ট্রোলের (ওএফএসি) সাবেক তদন্ত কর্মকর্তা জেরেমি প্যানার বলেছেন, অবরুদ্ধ করা ট্যাংকারটির ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা ছিল না।
প্যানার আরও বলেন, নিষেধাজ্ঞার বাইরে থাকা ট্যাংকার অবরুদ্ধ করার ঘটনা ইঙ্গিত দিচ্ছে যে ট্রাম্প প্রশাসন ভেনেজুয়েলার ওপর চাপ আরও বাড়াচ্ছে।