মাদুরোকে রাখা আটককেন্দ্র নিয়ে কেন এত আলোচনা, আগে কারা ছিলেন এখানে

সামরিক অভিযান চালিয়ে ভেনেজুয়েলা থেকে আটক করে আনা প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোকে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক নগরের মেট্রোপলিটন ডিটেনশন সেন্টারে (এমডিসি) আটক রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে।
কুখ্যাত এ আটককেন্দ্রটির পরিবেশ বর্ণনা করতে গিয়ে প্রায়ই ‘অসহনীয়’ ও ‘ভীতিকর’ শব্দ দুটি ব্যবহার করা হয়। এর অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, দীর্ঘদিন ধরে কর্মীর সংকট, বন্দীদের মধ্যে সহিংসতা এবং বিদ্যুৎ–বিভ্রাটের মতো নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা রয়েছে।
কারাগারে বন্দীদের অতিরিক্ত ভিড় মোকাবিলায় ১৯৯০-এর দশকে মেট্রোপলিটন ডিটেনশন সেন্টারটি নির্মাণ করা হয়। সাধারণ বন্দীদের পাশাপাশি নিউইয়র্কের এই আটককেন্দ্রে গুরুত্বপূর্ণ বন্দীদেরও রাখা হয়।
এর আগে পপ তারকা আর কেলি, যৌন নিপীড়ক জেফরি এপস্টেইনের সহযোগী গিলেন ম্যাক্সওয়েল এবং সম্প্রতি র্যাপার শন ‘ডিডি’ কম্বসকে এই আটককেন্দ্রে রাখা হয়েছিল। একসময়ের ক্রিপ্টোকারেন্সি জাদুকর স্যাম ব্যাংকম্যান-ফ্রাইডকেও এখানেই রাখা হয়েছিল।
হত্যা ও মাদক পাচারের অভিযোগে বিচারের অপেক্ষায় থাকা সন্দেহভাজন মেক্সিকান মাদক সম্রাট ইসমাইল মারিও জাম্বাদা গার্সিয়াকেও এখানে রাখা হয়েছিল। তিনি ‘এল মায়ো’ নামে পরিচিত।
২০২৪ সালের শেষ দিকে শন ‘ডিডি’ কম্বসের আইনজীবী মার্ক অ্যাগনিফিলো আদালতকে আটককেন্দ্রটির পরিবেশের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, বন্দী হিসেবে থাকার জন্য সেটি (এমডিসি) খুবই কঠিন জায়গা। যদি তাঁর মক্কেলকে সেখানে রাখা হয়, তবে বিচারের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া কঠিন হয়ে যাবে।
এ ছাড়া ওই আটককেন্দ্রে বন্দীদের মধ্যে সহিংসতার ঝুঁকি সব সময়ই থাকে। ২০২৪ সালের জুনে সেখানে এক বন্দীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়। এক মাস পর মারামারিতে আরেক বন্দী নিহত হন।
ব্রুকলিনের এই আটককেন্দ্রে ২০১৯ সালে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে কনকনে শীতের মধ্যে বন্দীদের এক সপ্তাহ প্রায় সম্পূর্ণ অন্ধকারে থাকতে হয়েছিল। বন্দীদের পক্ষ থেকে এ নিয়ে মামলা করা হয়েছিল। এরপর তদন্তে নামে মার্কিন বিচার বিভাগ।
তদন্তের পরিপ্রেক্ষিতে সে সময়ে আটককেন্দ্রে থাকা ১ হাজার ৬০০ বন্দীকে ক্ষতিপূরণ বাবদ ১ কোটি ডলার দেওয়ার সমঝোতা হয়।
বন্দীদের পক্ষ থেকে করা মামলায় বলা হয়, বিদ্যুৎ–বিভ্রাটের দিনগুলোতে বন্দীরা নিজ নিজ কক্ষের ভেতরে অবস্থান করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাদেরকে আটককেন্দ্রের ভয়ংকর অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সহ্য করতে হয়েছিল। এমনকি তখন শৌচাগারগুলোও ঠিকমতো কাজ করছিল না।
এমডিসি এখন নিউইয়র্ক নগরের একমাত্র ফেডারেল কারেকশন সেন্টার বা কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার। ২০১৯ সালে কুখ্যাত শিশু যৌন নিপীড়নকারী মার্কিন ধনকুবের জেফরি এপস্টেইন ম্যানহাটান কারাগারে আত্মহত্যা করার পর সেটির কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হয়।
যুক্তরাষ্ট্রে তুলে নিয়ে আসা ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট মাদুরোর বিরুদ্ধে মাদক ও অস্ত্র চোরাচালানের অভিযোগে মামলা করা হয়েছে। মার্কিন সংবাদমাধ্যমগুলোর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ব্রুকলিনের আটককেন্দ্র থেকেই মাদুরোকে ম্যানহাটানের ফেডারেল আদালতে হাজির করা হবে।