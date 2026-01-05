এবার কলম্বিয়ায় সরকার পতনের হুমকি ট্রাম্পের, বললেন কিউবাও পতনের মুখে

সামরিক অভিযানে সস্ত্রীক ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোকে কারাকাস থেকে নিউইয়র্কে তুলে আনার পর এবার কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রোকেও হুমকি দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, শিগগিরই কিউবাতেও সরকারের পতন হবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন।
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের রাষ্ট্রীয় উড়োজাহাজ এয়ারফোর্স ওয়ানে বসে রোববার রাতে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপে ট্রাম্প এমন মন্তব্য করেন।
ট্রাম্প বলেন, ‘ভেনেজুয়েলা গভীর সংকটে আছে। কলম্বিয়াও গভীর সংকটে আছে। সেখানে একজন অসুস্থ ব্যক্তি দেশ চালাচ্ছেন, যিনি কোকেন তৈরি করে তা যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রি করতে পছন্দ করেন। আমি আপনাকে বলতে চাই, তিনি খুব বেশি দিন এমনটা চালিয়ে যেতে পারবেন না’।
কলম্বিয়াতে মার্কিন সামরিক অভিযানের প্রতি ইঙ্গিত করছেন কিনা—এমন প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্পের জবাব, ‘শুনতে ভালোই লাগছে।’
কিউবার প্রসঙ্গ টেনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, দেশটিতে ‘সামরিক হস্তক্ষেপের’ সম্ভাবনা কম। কারণ, তারা নিজেরাই পতনের জন্য প্রস্তুত রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।
ট্রাম্প বলেন, ‘কিউবা পতনের মুখে। আমি আসলে জানি না, তারা কীভাবে ধরে রাখতে পারবে। কিন্তু কিউবার এখন কোনো আয় নেই। তারা তাদের সব আয় ভেনেজুয়েলা থেকে ও ভেনেজুয়েলার জ্বালানি তেল থেকে পেয়েছে।’
রাজধানী কারাকাসসহ ভেনেজুয়েলার বিভিন্ন জায়গায় শনিবার ‘বড় পরিসরে’ হামলা চালায় মার্কিন বাহিনী। ডেল্টা ফোর্সসহ মার্কিন এলিট সেনারা প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোর ‘সেফ হাউস’ বা নিরাপদ আবাসস্থল থেকে তাঁকে আর তাঁর স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকে তুলে আনেন।
মাদুরো দম্পতিকে প্রায় ২ হাজার ১০০ মাইল পথ পাড়ি দিয়ে নৌ ও আকাশপথে নিউইয়র্কে নেওয়া হয়। মাদকসংক্রান্ত অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্রের আদালতে তাঁদের বিচার করার ঘোষণা দিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। স্থানীয় সময় সোমবার তাঁদের আদালতে তোলার কথা জানা গেছে।